Олександр Зубков підписав з "гірниками" контракт до літа 2027 року.

Півзахисник національної збірної України Олександр Зубков перейшов з угорського "Ференцвароша" в донецький "Шахтар".

Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

Контракт з 25-річним вихованцем "Шахтаря" розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, в 2019 році "Шахтар" віддав Зубкова в оренду в "Ференцварош", а через рік угорський клуб оформив повноцінний трансфер футболіста за 1,5 млн євро.

Зубков за підсумками сезону 2021/22 став чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша", забивши три голи в 34 матчах у всіх турнірах.

26-річний Зубков в нинішньому сезоні жодного разу не зіграв за "Ференцварош", який тренує росіянин Станіслав Черчесов.

Олександр Зубков: кар'єра

25-річний Зубков є вихованцем "Шахтаря". В Україні він на правах оренди виступав за "Маріуполь", а за "Шахтар" провів всього 22 матчі.

У 2019 році Зубков перейшов в "Ференцварош". На рахунку Зубкова в "Ференцвароші" 19 голів і 23 результативні передачі в 110 матчах.

З 2015 року Зубков регулярно виступав за юнацькі та молодіжну збірні України.

7 жовтня 2020 року дебютував у складі національної збірної України, за яку на сьогодні провів 21 матч.

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