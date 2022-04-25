У неділю, 24 квітня, "Ференцварош", за який виступає гравець збірної України Олександр Зубков, виграв матч 29-го туру проти "Уйпешта" з рахунком 2:1 і став чемпіоном Угорщини 2021/22.
Голи у складі господарів поля в першому таймі забили Токмак Нгуєн і Балінт Вечеї. У гостей відзначився Зівзівадзе з пенальті.
"Ференцварош" - "Уйпешт" - 2:1
Голи: Токмак Нгуєн, 19, Балінт Вечеї, 38 - Буду Зівзівадзе, 6 (пен)
"Ференцварош" набрав 62 очки і за 4 тури до закінчення чемпіонату став недосяжним для переслідувачів. Це чемпіонство стало для "Ференцвароша" 4-м поспіль і 33-м в історії клубу.
Зубков при цьому став чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша" втретє поспіль.
У цьому сезоні український півзахисник Олександр Зубков зіграв у 32 матчах у всіх турнірах, забив три м'ячі і віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, що 3 попередні титули угорській команді приніс український тренер Сергій Ребров.
Олександр Зубков: кар'єра
- 25-річний Зубков є вихованцем "Шахтаря". В Україні він на правах оренди виступав за "Маріуполь", а за "Шахтар" провів всього 22 матчі.
- У 2019 році Зубков перейшов в "Ференцварош" - спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з угорським клубом.
- На рахунку Зубкова в "Ференцвароші" 19 голів і 22 результативні передачі в 108 матчах.
- За збірну України Зубков провів 18 ігор, забивши 1 гол.