Олександр Зубков став чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша" втретє поспіль.

У неділю, 24 квітня, "Ференцварош", за який виступає гравець збірної України Олександр Зубков, виграв матч 29-го туру проти "Уйпешта" з рахунком 2:1 і став чемпіоном Угорщини 2021/22.

Голи у складі господарів поля в першому таймі забили Токмак Нгуєн і Балінт Вечеї. У гостей відзначився Зівзівадзе з пенальті.

"Ференцварош" - "Уйпешт" - 2:1

Голи: Токмак Нгуєн, 19, Балінт Вечеї, 38 - Буду Зівзівадзе, 6 (пен)

"Ференцварош" набрав 62 очки і за 4 тури до закінчення чемпіонату став недосяжним для переслідувачів. Це чемпіонство стало для "Ференцвароша" 4-м поспіль і 33-м в історії клубу.

Зубков при цьому став чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша" втретє поспіль.

У цьому сезоні український півзахисник Олександр Зубков зіграв у 32 матчах у всіх турнірах, забив три м'ячі і віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, що 3 попередні титули угорській команді приніс український тренер Сергій Ребров.

Олександр Зубков: кар'єра