Відомий російський фігурист потрапив до санкційного списку ГУР

Євген Плющенко неодноразово публічно висловлював підтримку російському диктатору Володимиру Путіну і критикував спортсменів, які не хотіли мати нічого спільного з російською владою.

Головна зірка російського чоловічого фігурного катання – Євген Плющенко потрапив до чорного списку головного управління розвідки України. Його ім'я та інших популярних російських аталетів вказані на сайті ГУР.

Зокрема, в списку вказано окрім Плющенка, олімпійську чемпіонку Аліну Загітову та хореографа-постановника Іллю Авербуха.

Плющенко неодноразово публічно висловлював підтримку російському диктатору Володимиру Путіну і критикував спортсменів, які не хотіли мати нічого спільного з російською владою.

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Він визнаний українською розвідкою засобом пропаганди, обходу санкцій та відбілювання репутації.

На думку ГУР, Плющенка та інших російських атлетів, яких внесли до чорного списку, слід негайно відсторонити від участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, а також у випадку спортивних функціонерів виключити зі складу організацій.

Примітно, що син дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання, 12-річний Олександр Плющенко змінив спортивне громадянство. Протягом наступних п'яти років він буде виступати на юнацькому рівні за збірну Азербайджану.

Повернення РФ на міжнародні турніри

Раніше УНІАН повідомляв, що спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Федерації хокею РФ й скасував заборону на участь російських збірних у міжнародних турнірах сезону 2026/27. Вказується, що рішення поширюється на чемпіонат світу серед чоловіків, який відбудеться з 14 по 30 травня 2027 року в Німеччині, а також на жіночі, молодіжні та юніорські чемпіонати світу.

Також ми писали, що Міжнародна федерація важкої атлетики ухвалила рішення щодо проведення світової першості 2030 року в столиці Росії - Москві. Як йдеться у заяві організації, рішення ухвалила виконавча рада федерації. Саме московський турнір стане першим кваліфікаційним етапом на шляху до Олімпійських ігор 2032 року. У березні 2022 року слідом за рекомендаціями МОК через повномасштабне вторгнення РФ в Україну IWF повністю відсторонила російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань. Проте навесні 2023 року федерація дозволила їм виступати лише в нейтральному статусі без національної символіки. Згодом й ці обмеження стали знімати.

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