Київське "Динамо" продовжить свої виступи в Лізі Європи.

У вівторок, 23 серпня, київське "Динамо" зіграло матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".

Гра проходила в Португалії на "Ештадіу да Луж" і завершилася розгромною перемогою господарів поля. Обслуговував матч французький рефері Клеман Тюрпен.

Рахунок у грі був відкритий на 27-й хвилині, після передачі Давида Нереса забив аргентинський захисник Ніколас Отаменді. На 40-й хвилині точний удар Рафи Сілви подвоїв перевагу "Бенфіки", а через всього дві хвилини Давид Нерес забив у ворота Бущана третій гол.

"Бенфіка" - "Динамо" - 3:0

Голи: Отаменді, 27, Рафа Сілва, 40, Нерес, 42

"Бенфіка": Влаходімос, Жилберто, Отаменді, Морато, Грімальдо, Фернандес (Бернарду, 90), Флорентіно (Вайгль, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Маріу, Рафа Сілва (Араухо, 70), Рамуш (Муса, 52)

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64), Шапаренко, Сидорчук, Караваєв (Царенко, 87), Буяльський (Яцик, 90+2), Шепелєв (Тимчик, 87), Бєсєдін (Ванат, 64)

Огляд матчу:

Варто зазначити, що у цій грі "Бенфіка" переграла "Динамо" за всіма показниками. Загалом футболісти київської команди відзначилися лише 3 ударами. Це у сім разів менше, ніж у "Бенфіки" - 21. Португальці 10 разів пробили по воротам, голкіпер "Динамо" Георгій Бущан здійснив 7 сейвів. "Біло-сині" не змогли завдати жодного удару у площину воріт суперника.

Також "Бенфіка" мала значну перевагу по кутових - 9 проти 2. Володіння м'ячем склало 56% на 44% на користь "орлів".

Нагадаємо, перший матч команди зіграли тиждень тому в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола, де "Динамо" вимушено грає свої домашні ігри Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився перемогою "Бенфіки" з рахунком 2:0.

Таким чином, "Бенфіка" розгромила "Динамо" за сумою двох ігор із загальним рахунком 5:0 і вийшла в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА. Київське "Динамо" продовжить свої виступи на груповій стадії Ліги Європи.

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