Голи Жілберту і Гонсалу Рамуша принесли "Бенфіці" перемогу над "Динамо".

У середу, 17 серпня, київське "Динамо" зіграло перший матч проти "Бенфіки" в рамках раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА. Гра завершилася перемогою португальського клубу з рахунком 0:2.

Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено грали в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслуговував поєдинок 41-річний німецький рефері Фелікс Цваєр.

Футболістам "Бенфіки" дуже швидко вдалося відкрити рахунок у грі. Вже на 9-й хвилині зустрічі відзначився Жілберту з передачі Жоау Маріу. На 37-й хвилині гри португальський колектив подвоїв свою перевагу. З передачі екс-гравця "Шахтаря" Давида Нереса забив Гонсалу Рамуш.

Футболісти "Динамо" мали кілька моментів, щоб відіграти хоча б один м'яч, проте не зуміли реалізувати свої шанси. Різницю в два м'ячі буде непросто відіграти в Португалії, проте команда Мірчі Луческу докладе всіх зусиль, щоб це зробити.

"Динамо" - "Бенфіка" - 0:2

Голи: Жілберту (9), Рамуш ( 37)

"Динамо": Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 63), Попов (Сирота, 80), Забарний, Кендзьора, Андрієвський, Шепелєв (Царенко, 74), Шапаренко, Буяльський, Циганков (Караваєв, 64), Бєсєдін (Ванат, 74)

"Бенфіка": Влаходімос, Грімальдо, Морато, Отаменді, Жілберту (Бах, 69), Флорентіно, Жоау Маріу, Фернандес, Нерес (Араужу, 63), Рафа Сілва (Шикинью, 84), Рамуш (Яремчук, 63)

Попередження: Андрієвський ( 40)

Огляд матчу:

Матч-відповідь "Бенфіки" і "Динамо" відбудеться в Португалії у вівторок, 23 серпня. Переможець протистояння португальського і українського клубів вийде в груповий етап Ліги чемпіонів, а команда, що програла відправиться в Лігу Європи.

Нагадаємо, "Динамо" почало свій шлях у цьому сезоні Ліги чемпіонів з другого раунду кваліфікації, де суперником "біло-синіх" був "Фенербахче". Перший матч команди зіграли внічию (0:0) , а у повторній грі в Стамбулі кияни здобули перемогу в овертаймі (2:1).

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Динамо" у двоматчевому протистоянні здолало австрійський "Штурм". Номінально домашній матч підопічні Луческу виграли з рахунком 1:0, а у повторній грі в Австрії зазнали поразки в основний час (0:1), але зуміли переломити хід подій в овертаймі і виграли матч з рахунком 2:1.

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