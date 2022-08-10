Голи Вівчаренка і Циганкова принесли перемогу підопічним Мірчі Луческу.

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" зіграло матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму". Поєдинок завершився перемогою української команди в екстра-таймі.

Рахунок у грі був відкритий на 27-й хвилині матчу. З передачі Александера Прасса відзначився Расмус Хойлунд. Цей м'яч став єдиним в основний час зустрічі.

В екстра-таймі на 97-й хвилині гри після шикарної передачі Віктора Циганкова голом у ворота "Штурму" відзначився Констянтин Вівчаренко, зрівнявши рахунок у поєдинку.

На 105-й хвилині гри "Штурм" залишився в меншості. За грубий фол проти Андрієвського жовту картку отримав Саркарія, яка стала для нього другою в цій грі.

На 111-й хвилині поєдинку гол Віктора Циганкова вивів київське "Динамо" вперед. Лідер "біло-синіх" відзначився з передачі Віталія Буяльського.

"Штурм" - "Динамо" - 1:2

Голи: Хойлунд, 27 - Вівчаренко, 97, Циганков, 111

"Штурм": Зібенхандль, Данте (Шнегг, 103), Вютрих, Аффенгрубер, Газібегович, Станкович (Фусейні, 103), Прасс (Вельс, 115), Хірлендер (Демаку, 103), Хорват (Ланг, 84), Хейлунн (Любич, 75), Саркарія

"Динамо": Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 71), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 82; Андрієвський, 99), Шапаренко, Буяльський, Циганков, Бєсєдін (Ванат, 75)

Попередження: Станкович (11), Газібегович (90+4), Саркарія (90+4), Вютрих (105+2), Прасс (111), Демаку (120+1) – Сидорчук (90+4), Гармаш (93), Караваєв (100), Ванат (105+2), Циганков (116), Бущан (118)

Вилучення: Саркарія (105+1, друге попередження)

Огляд матчу:

Перший матч "Динамо" проти "Штурму" відбувся тиждень тому. Номінально домашній поєдинок "біло-сині" грали в польському місті Лодзь і здобули перемогу з рахунком 1:0.

Таким чином, за сумою двох матчів до наступного раунду виходить київське "Динамо".

У раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів за путівку в груповий етап "Динамо" битиметься з португальською "Бенфікою", яка за сумою двох ігор здолала данський "Мітьюлланд" (4:1, 3:1). Австрійський "Штурм", у свою чергу, продовжить виступи в груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу протистояли турецькому "Фенербахче". Перший матч "біло-сині" грали в Польщі і зіграли внічию 0:0. У повторній грі в Стамбулі, незважаючи на статус андердога, киянам вдалося здобути потрібний результат і вийти в наступний раунд. В основний час гра завершилася з рахунком 1:1 і результат протистояння вирішився в екстра-таймі. Переможний гол "Динамо" забив Олександр Караваєв.

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