У першому матчі проти австрійського клубу "Динамо" заробило мінімальну перевагу.

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" зіграє поєдинок у відповідь проти австрійського "Штурму" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Гра пройде на стадіоні "Меркур-Арена" в місті Грац (Австрія). Обслужить зустріч словенський рефері Іван Кружляк. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Броніслав Ханчко і Ян Позор. Четвертим арбітром буде Петер Кралович. Арбітр VAR - Крістіан Дінгерт, асистент арбітра VAR – Крістіан Дітц (обидва – Німеччина).

Штурм - Динамо: прогноз букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

У першому поєдинку проти "Штурму" підопічним Мірчі Луческу вдалося здобути перемогу з мінімальною перевагою. Єдиний і переможний гол у тій зустрічі записав собі в актив Олександр Караваєв.

"Штурм" можна було перемагати в першому матчі з великим рахунком, але, поклавши руку на серце, треба визнати, що можна було розгнівати долю і взагалі зазнати невдачі. Це якби австрійці реалізували один з трьох своїх моментів на старті зустрічі. Тому найкращий рецепт - просто відволіктися від результату першого матчу, почавши все з чистого аркуша.

Якщо не враховувати цей сезон, то за свою історію австрійський та український клуби жодного разу не перетиналися на футбольних полях в офіційних поєдинках. Єдина очна зустріч була товариською. У січні 2018 року "Динамо" поступилося з рахунком 0:2.

У майбутньому поєдинку головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розраховує на наступних виконавців:

Воротар: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик.

Нападники: Владислав Ванат, Артем Бесєдін.

Штурм - Динамо: трансляція

В Україні в прямому ефірі поєдинок українського та австрійського клубів покаже телеканал Setanta Sports і OTT-сервіс setantasports.com. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Загальнонаціональний телеканал "2+2" покаже гру із затримкою в 15 хвилин.

Крім того, цей та інші матчі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів ви зможете подивитися на Київстар ТБ.

Промокод UNIANSPORTS надасть вам безкоштовний доступ на 7 днів до платформи "Київстар ТБ". Активувати його дуже просто: скачайте додаток "Київстар ТБ" за посиланням https://kyivstar.page.link/J46M. Зайдіть в додаток, введіть свій номер телефону і пароль, який прийде в SMS. Перейдіть в розділ "Профіль", натисніть "Введення промокоду" і введіть промокод UNIANSPORTS.

Додамо, що переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку в груповий етап битиметься з переможцем дуелі "Бенфіка" (Португалія) – "Мітьюлланд" (Данія). Команда, що програла, в свою чергу, потрапить в груповий етап Ліги Європи.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів протистояли турецькому "Фенербахче". Перший матч "біло-сині" грали в Польщі і зіграли внічию 0:0. У повторній грі в Стамбулі, незважаючи на статус андердога, киянам вдалося здобути потрібний результат і вийти в наступний раунд. В основний час гра завершилася з рахунком 1:1 і результат протистояння вирішився в екстра-таймі. Переможний гол "Динамо" забив Олександр Караваєв.

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