Перший поєдинок проти "Штурму" підопічні Мірчі Луческу виграли з рахунком 1:0.

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" зіграє поєдинок у відповідь проти австрійського "Штурму" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Гра пройде на стадіоні "Меркур-Арена" в місті Грац (Австрія). Обслужить зустріч словенський рефері Іван Кружляк.

У першому поєдинку проти "Штурму" підопічним Мірчі Луческу вдалося здобути перемогу з мінімальною перевагою. Єдиний і переможний гол у тій зустрічі записав собі в актив Олександр Караваєв.

"Штурм" вдало стартував у нинішньому сезоні в Австрії, вигравши 6:0 в першому раунді національного кубка і досить успішно розпочавши чемпіонат: нічия 1:1 з третьою командою минулого сезону "Вольфсбергером" і перемога 2:1 над чинним чемпіоном "Зальцбургом". Однак, варто зазначити, що після першої гри проти "Динамо", в національній першості "Штурм" втратив очки в грі проти "Ріда" (1:1).

Київське "Динамо" після першої гри зі "Штурмом" не грало матчів, оскільки першість УПЛ стартує тільки 23 серпня. Брак ігрової практики і відсутність ігрового тонусу може негативно позначитися на підопічних Луческу. Тим не менш, в дуелі з турецьким "Фенербахче" київський клуб показав, що непогано готовий фізично до нового сезону, перегравши стамбульський клуб в екстра-таймі.

Нагадаємо, "Динамо" зуміло вибити "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч "біло-сині" грали в Польщі і зіграли внічию 0:0. У повторній грі в Стамбулі, незважаючи на статус андердога, киянам вдалося здобути потрібний результат. В основний час гра завершилася з рахунком 1:1 і результат протистояння вирішився в екстра-таймі. Переможний гол "Динамо" забив Олександр Караваєв.

Штурм - Динамо: прогноз

Букмекери впевнені в тому, що в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів вийде український клуб.

Аналітики пропонують зробити ставку на прохід "Динамо" з коефіцієнтом 1,33, а на "Штурм" - всього 3,35.

Проте австрійський клуб є фаворитом на перемогу у повторній грі. Коефіцієнт на їх перемогу - 2,33. У той час як тріумф "Динамо" оцінюється коефіцієнтом 3,15. Нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,30.

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Додамо, що переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Штурм" вийде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де за путівку в груповий етап битиметься з переможцем дуелі "Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія). Команда, що програла, в свою чергу, потрапить в груповий етап Ліги Європи.

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