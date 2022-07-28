Румунський фахівець відмовився йти на прес-конференцію після матчу.

У середу, 27 липня, в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" обіграло в гостях "Фенербахче".

Прекрасну футбольну атмосферу зіпсували фанати турецького гранда, які після гола у ворота їхньої команди почали скандувати ім'я президента РФ Володимира Путіна.

Цей епізод викликав обурення головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу. Румунський фахівець відмовився йти на прес-конференцію після матчу і розкритикував поведінку турецьких фанатів.

"Я запитую вас, ви знову порахували, скільки фолів ми зробили? Все було в рамках нашого плану, це спрацювало, і ми виграли.

Але ми не можемо прийняти поведінку вболівальників. Я не очікував таких скандувань. Дуже шкода", - сказав Луческу турецькому телебаченню.

Нагадаємо, перемога над "Фенербахче" дозволила київському "Динамо" вийти в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де вони зіграють проти австрійського "Штурму". Турецький клуб вилетів до Ліги Європи і там на нього чекає протистояння проти "Словацко" з Чехії.

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