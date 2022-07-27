Гол Караваєва приніс українському клубу путівку в наступний раунд Ліги чемпіонів.

У середу, 27 липня, київське "Динамо" зіграло матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького "Фенербахче".

Матч проходив у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Обслуговував зустріч італійський рефері Массіміліано Ірраті.

Турецький клуб з перший хвилин гри показав, що на своєму полі буде домінувати і прагнути перемогти. "Фенербахче" більше контролював м'яч і зумів за першу половину гри завдати вісім ударів по воротах "Динамо", в той час як "біло-сині" лише раз пробили в бік воріт господарів поля, при цьому в площину воріт не було жодного удару.

У дебюті другого тайму турецький клуб залишився в меншості. Юксек грубо зіграв проти Буяльського, за що отримав жовту картку від рефері, яка стала другою для нього в цьому матчі. Гравці "Динамо" дуже швидко зуміли реалізувати отриману перевагу і вже на 57-й хвилині вийшли вперед. З передачі Кендзьори гол у ворота "Фенербахче" забив Віталій Буяльський.

На 68-й хвилині гри "Фенербахче" отримав приголомшливу можливість зрівняти рахунок у грі. За фол проти Валенсії в штрафному майданчику "Динамо" суддя справедливо призначив пенальті. Бити з "точки" взявся сам потерпілий, проте переграти воротаря киян йому не вдалося. Григорій Бущан ногами відбив удар еквадорця і тим самим врятував свою команду.

У кінцівці гри на 88-й хвилині оборона "Динамо" провалилася на стандарті і цією помилкою скористалися господарі поля. Після подачі Лінкольна з кутового Салаї залишився неприкритим і головою відправив м'яч у ворота Бущана і перевів гру в овертайм.

У додатковий час київському "Динамо" вдалося вдруге вийти вперед у цьому поєдинку. На 114-й хвилині відзначився Олександр Караваєв і його гол вивів "біло-синіх" до наступного раунду.

"Фенербахче" - "Динамо" - 1:2

Голи: Салаї, 89 - Буяльський, 57 хв, Караваєв, 114

"Фенербахче": Байиндир, Кадіоглу, Тіссеран (Лінкольн, 85), Салаї, Осаї-Семюел, Кахведжі (Мор, 46; Брума, 77), Юкчек, Вілліан (Новак, 95), Россі, Валенсія (Дурсун, 77), Кінг (Креспо, 63)

"Динамо": Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 106), Попов, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 91), Шапаренко, Сидорчук (Андрієвський, 106), Буяльський (Гармаш, 67), Вербич (Ванат, 38), Циганков, Бесєдін (Шепелєв, 67)

Огляд матчу:

Нагадаємо, перша гра "Динамо" проти "Фенербахче" завершилася внічию 0:0. Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено грали в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє проти австрійського "Штурму". "Фенербахче" у свою чергу вилетів до Ліги Європи і в рамках третього кваліфікаційного раунду зіграє проти "Словацко" з Чехії.

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