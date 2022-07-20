Матч-відповідь "Динамо" проти "Фенербахче" відбудеться через тиждень в Туреччині.

У середу, 20 липня, київське "Динамо" зіграло перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено грали в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслуговував поєдинок 33-річний арбітр Гленн Нюберг зі Швеції.

Перший тайм пройшов за невеликої переваги номінальних гостей. "Фенербахче" більше володів м'ячем і більше завдав ударів по воротах суперника (5 у турецького клубу, проти 3 у киян). Єдиний реально гольовий момент у першому таймі створили також гравці турецького клубу. На 14-й хвилині матчу дуже небезпечно головою пробивав Еннер Валенсія після навісу з флангу, проте чудовий сейв Бущана врятував "Динамо" від пропущеного гола.

У другому таймі футболісти "Динамо" стали більш активно грати біля воріт суперника і їм вдалося створити кілька хороших моментів. Так, в дебюті тайму з хорошої позиції після розіграшу стандарту по воротах "Фенербахче" пробивав Попов, проте його удару не вистачило точності.

На 69-й хвилині гри футболісти "Динамо" зловили суперника на контратаці і після прострілу з флангу міг переводити м'яч у порожні ворота Бесєдін, проте в останній момент форварда киян випередив захисник гостей і вибив м'яч.

На 70-й хвилині гри Артем Бесєдін завдав приголомшливий обвідний удар з середньої дистанції, проте м'яч пролетів в сантиметрах від штанги. У голкіпера "Фенербахче" вже не було шансів врятувати команду в цьому моменті.

На 79-й хвилині гри футболісти "Фенербахче" створили гольовий момент біля ворота київського клубу. Брума пробивав на виконання з меж штрафного майданчика в дальній кут, але Бущан в ефектному стрибку відбив м'яч.

Незважаючи на кількість створених моментів, забити в підсумку в цьому матчі не вдалося жодній з команд. Таким чином, доля цього протистояння буде вирішуватись у повторній грі в Стамбулі.

"Динамо" - "Фенербахче" - 0:0

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Попов (Сирота, 83), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Вербич (Ванат, 83), Циганков (Караваєв, 88), Буяльський (Гармаш, 77), Бесєдін

"Фенербахче": Алтай Баіндир, Ферді Кадіоглу, О. Салаі, Сердар Азіз (Тіссеран), Осаї-Самюел, Ірфан Джан, Кахведжі Юксек (Брума, 63), Вілліан Арао, Кінг (Лінкольн, 63), Е. Валенсія (Дурсун, 72), Россі (Гюллер, 72)

Попередження: Сидорчук, 58, Бесєдін, 73, Гармаш, 90+1 - Кінг, 31, Дурсун, 87

Огляд матчу:

Нагадаємо, гра-відповідь "Динамо" проти "Фенербахче" пройде 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні турецького гранда – "Шюкрю Сараджоглу".

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму". Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

Вас також можуть зацікавити новини: