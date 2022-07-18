Президент "Динамо" заявив, що клуб поки не отримував пропозицій щодо трансферу Циганкова.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, чому вирішив перейти на українську мову, а також прокоментував чутки про можливі трансфери ключових футболістів київського клубу і потенційне повернення Андрія Ярмоленка.

Про це президент "біло-синіх" розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

Про перехід на українську мову:

"Не ходжу на курси. Так, я спілкуюся українською мовою, може роблю помилки, тому що знаєте, що я говорив російською. Але я не можу сьогодні говорити по-російськи, тому що це мова наших ворогів".

Про трансфери гравців "Динамо":

"Для продажу Циганкова має бути пропозиція. Писали про "Севілью", ще щось. Це чутки. Я підтверджую, що ніякої реальної пропозиції по Циганкову не було.

Забарний і Шапаренко? Давайте не обговорювати те, що не сталося. Не буду вдаватися в трансферні подробиці, зараз у нас важливі матчі. Буде гідна пропозиція - розглянемо".

Про повернення Ярмоленка в "Динамо":

"Він не був близький до "Динамо". Ми з ним розмовляли. Я дійсно запропонував йому розглянути це питання. Але більше ми з ним не просунулися. Він вибрав такий шлях, я це дуже поважаю. У нього дітки маленькі, дружина, батьки, які знаходяться вдома (в Чернігові) – він дуже переживає за них.

Я думаю, прийде час, коли Ярмоленко може повернутися в "Динамо". Можливо, не в якості гравця, а тренера або спортивного директора. Я його дуже поважаю, його патріотичну підтримку. Він заслуговує того, щоб дограти і заробити гроші для своєї сім'ї", - сказав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, Андрія Ярмоленка, який перебував у статусі вільного агента після відходу з "Вест Хема", підписав контракт з"Аль-Айном". В еміратському клубі капітан збірної України гратиме під керівництвом Сергія Реброва.

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