Андрій Ярмоленко працюватиме під керівництвом українського тренера Сергія Реброва.

Форвард національної збірної України Андрій Ярмоленко, який раніше покинув "Вест Хем", визначився з новим клубом.

32-річний футболіст уклав контракт з еміратським "Аль-Айном", головним тренером якого є Сергій Ребров.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Зазначається, що контракт Ярмоленка з його новим клубом розрахований на один рік.

Андрій Ярмоленко прокоментував підписання договору із еміратським "Аль-Айном".

"Привіт, уболівальники "Аль-Айна". Я радий приєднатися до такого великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку", - сказав Ярмоленко.

У минулому сезоні Андрій Ярмоленко провів 32 матчі за "Вест Хем", відзначився трьома голами і однією результативною передачею. Покинув лондонський клуб як вільний агент.

Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка Ліги ОАЕ.

Андрій Ярмоленко: кар'єра та досягнення