Форвард національної збірної України Андрій Ярмоленко, який раніше покинув "Вест Хем", визначився з новим клубом.
32-річний футболіст уклав контракт з еміратським "Аль-Айном", головним тренером якого є Сергій Ребров.
Про це повідомила прес-служба клубу.
Зазначається, що контракт Ярмоленка з його новим клубом розрахований на один рік.
Андрій Ярмоленко прокоментував підписання договору із еміратським "Аль-Айном".
"Привіт, уболівальники "Аль-Айна". Я радий приєднатися до такого великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку", - сказав Ярмоленко.
У минулому сезоні Андрій Ярмоленко провів 32 матчі за "Вест Хем", відзначився трьома голами і однією результативною передачею. Покинув лондонський клуб як вільний агент.
Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка Ліги ОАЕ.
Андрій Ярмоленко: кар'єра та досягнення
- Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі в Чернігові. У ДЮФЛ виступав за чернігівську "Юність". У віці 13 років вступив до футбольної академії київського "Динамо", але не витримавши конкуренції через рік повернувся до Чернігова.
- Першим професійним клубом Андрія стала чернігівська "Десна", у складі якої форвард зіграв 45 матчів у Першій лізі і забив 12 голів.
- У 2005 році Ярмоленко перебрався в київське "Динамо". Саме в цьому клубі він зробив собі ім'я, став гравцем збірної України і став справжньою зіркою українського футболу.
- За "Динамо" Ярмоленко зіграв 340 матчів і забив 137 голів у всіх турнірах, а також віддав 90 результативні передач.
- З "Динамо" Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.
- У 2017 році за 25 мільйонів євро Ярмоленко перейшов в "Боруссію" Дортмунд. За німецький клуб зіграв 26 матчів і забив 6 голів.
- У 2018 році перебрався в англійський "Вест Хем". У складі "молотобійців" зіграв 86 матчів і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів.
- Ярмоленко є капітаном збірної України. Відіграв за національну команду 109 матчів, забив 45 голів. Ярмоленко - другий бомбардир в історії збірної України.