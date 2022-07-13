Андрій Ярмоленко / фото REUTERS

Форвард національної збірної України Андрій Ярмоленко, який раніше покинув "Вест Хем", визначився з новим клубом. 

32-річний футболіст уклав контракт з еміратським "Аль-Айном", головним тренером якого є Сергій Ребров.

Про це повідомила прес-служба клубу. 

Зазначається, що контракт Ярмоленка з його новим клубом розрахований на один рік.

фото twitter.com/alainfcae_en

Андрій Ярмоленко прокоментував підписання договору із еміратським "Аль-Айном".

"Привіт, уболівальники "Аль-Айна". Я радий приєднатися до такого великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку", - сказав Ярмоленко.

У минулому сезоні Андрій Ярмоленко провів 32 матчі за "Вест Хем", відзначився трьома голами і однією результативною передачею. Покинув лондонський клуб як вільний агент.

Нагадаємо, під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" в минулому сезоні виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда українського фахівця стала переможцем Кубка Ліги ОАЕ.

Андрій Ярмоленко: кар'єра та досягнення

  • Ярмоленко робив свої перші кроки у футболі в Чернігові. У ДЮФЛ виступав за чернігівську "Юність". У віці 13 років вступив до футбольної академії київського "Динамо", але не витримавши конкуренції через рік повернувся до Чернігова.
  • Першим професійним клубом Андрія стала чернігівська "Десна", у складі якої форвард зіграв 45 матчів у Першій лізі і забив 12 голів.
  • У 2005 році Ярмоленко перебрався в київське "Динамо". Саме в цьому клубі він зробив собі ім'я, став гравцем збірної України і став справжньою зіркою українського футболу.  
  • За "Динамо" Ярмоленко зіграв 340 матчів і забив 137 голів у всіх турнірах, а також віддав 90 результативні передач. 
  • З "Динамо" Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок. 
  • У 2017 році за 25 мільйонів євро Ярмоленко перейшов в "Боруссію" Дортмунд. За німецький клуб зіграв 26 матчів і забив 6 голів. 
  • У 2018 році перебрався в англійський "Вест Хем". У складі "молотобійців" зіграв 86 матчів і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів. 
  • Ярмоленко є капітаном збірної України. Відіграв за національну команду 109 матчів, забив 45 голів. Ярмоленко - другий бомбардир в історії збірної України.