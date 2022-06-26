Відомий український фахівець Сергій Ребров продовжить свою роботу на посаді головного тренера "Аль-Айна".
Клуб з ОАЕ офіційно оголосив про продовження контракту з українським наставником.
Нова угода Реброва з "Аль-Айном" розрахована до літа 2023 року.
Нагадаємо, Ребров очолив "Аль-Айн" влітку 2021 року.
Під керівництвом українського фахівця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.
Раніше УНІАН повідомляв, що Ребров хоче запросити в "Аль-Айн" півзахисника київського "Динамо" та національної збірної України Сергія Сидорчука.
Сергій Ребров: тренерська кар'єра та досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів Угорський клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі найкращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".