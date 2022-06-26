Український тренер продовжить свою кар'єру в ОАЕ.

Відомий український фахівець Сергій Ребров продовжить свою роботу на посаді головного тренера "Аль-Айна".

Клуб з ОАЕ офіційно оголосив про продовження контракту з українським наставником.

Нова угода Реброва з "Аль-Айном" розрахована до літа 2023 року.

Нагадаємо, Ребров очолив "Аль-Айн" влітку 2021 року.

Під керівництвом українського фахівця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ребров хоче запросити в "Аль-Айн" півзахисника київського "Динамо" та національної збірної України Сергія Сидорчука.

Сергій Ребров: тренерська кар'єра та досягнення