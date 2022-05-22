Український тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров розповів про подарунок президента РФ Володимира Путіна.
В інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона" Ребров зізнався, що Путін подарував годинники українським футболістам в 1999 році після матчу у відборі на чемпіонат Європи-2000 між збірними України і Росії.
"Годинник, який Путін подарував після матчу Росія - Україна в 1999 році, я подарував своєму батькові. Не знаю зараз історію цього годинника, де він знаходиться. На ньому була викарбована дата матчу. Вони думали, що виграють. Коли нам дарували годинники, вони були всі сильно засмучені. Давав годинник особисто Путін.
Я його не бачив після того року. Мені тоді не сильно був цікавий цей годинник. Звичайно, тоді ніхто не замислювався, наскільки зараз цей годинник буде... Як ви говорите, що його треба розбити", - сказав Ребров.
Нагадаємо, матч кваліфікації Євро-2000 Росія - Україна відбувся 9 жовтня 1999 року і завершився внічию 1:1. Завдяки цьому результату команда Йожефа Сабо вирвала путівку в плей-офф відбору, де програла Словенії.
Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії і угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів Угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі кращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".
- Під керівництвом Сергія Реброва "Аль-Айн" завоював Кубок Ліги ОАЕ і став чемпіоном країни.