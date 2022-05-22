Путін подарував футболістам збірної України годинники після матчу проти Росії.

Український тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров розповів про подарунок президента РФ Володимира Путіна.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона" Ребров зізнався, що Путін подарував годинники українським футболістам в 1999 році після матчу у відборі на чемпіонат Європи-2000 між збірними України і Росії.

"Годинник, який Путін подарував після матчу Росія - Україна в 1999 році, я подарував своєму батькові. Не знаю зараз історію цього годинника, де він знаходиться. На ньому була викарбована дата матчу. Вони думали, що виграють. Коли нам дарували годинники, вони були всі сильно засмучені. Давав годинник особисто Путін.

Я його не бачив після того року. Мені тоді не сильно був цікавий цей годинник. Звичайно, тоді ніхто не замислювався, наскільки зараз цей годинник буде... Як ви говорите, що його треба розбити", - сказав Ребров.

Нагадаємо, матч кваліфікації Євро-2000 Росія - Україна відбувся 9 жовтня 1999 року і завершився внічию 1:1. Завдяки цьому результату команда Йожефа Сабо вирвала путівку в плей-офф відбору, де програла Словенії.

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