Сергій Ребров також розповів про своїх батьків, які ховаються в бомбосховищах.

Головний тренер "Аль-Айна" (ОАЕ) Сергій Ребров висловився про війну та про санкції, які впали на Романа Абрамовича за рішенням британського уряду. Свого часу ЗМІ сватали Реброва на посаду головного тренера "Челсі", власником якого є російсько-ізраїльський мільярдер.

Цитує Реброва Мirror.

"Дуже переживаю за своїх батьків, які перебувають у Києві. У мого батька проблеми зі здоров’ям. Щодня їм, як і всім іншим, доводиться ходити в підземні бомбосховища. Я телефоную їм щодня, і ми разом молимося. Сподіваюся, що все це скоро закінчиться.

Санкції проти Абрамовича? Я радий, що санкції стосуються людей, які фінансують режим Путіна. Якщо санкції торкнулися Абрамовича, це не залишає сумнівів, що він був безпосередньо пов’язаний з Путіним. Тому я це підтримую.

Отримую дуже велику кількість повідомлень з Англії. Девід Платт пише мені дуже часто, він дуже хвилюється. Багато гравців, з якими або проти яких я грав, запитують, чим можуть допомогти мені та Україні. Я вражений і вдячний", – сказав Ребров.

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