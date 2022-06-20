Сергій Сидорчук може перебратися в чемпіонат ОАЕ.

Футболіст національної збірної України Сергій Сидорчук може покинути київське "Динамо" і продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.

У підписанні 31-річного півзахисника зацікавлений "Аль-Айн", а точніше, головний тренер клубу, український фахівець Сергій Ребров, під керівництвом якого Сидорчук вже працював у "Динамо". Про це повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

"Пам'ятаєте Сергій Ребров говорив, що намагається запросити в свій клуб "Аль-Айн" українців? Так ось один з них - Сергій Сидорчук", - йдеться в повідомленні.

Невідомо, чи бажає 31-річний українець перейти в клуб з ОАЕ, проте така можливість у нього є, оскільки Сергій - батько чотирьох дітей.

Чи захоче керівництво столичного клубу відпустити футболіста і на яких умовах - теж невідомо.

Чинний контракт Сидорчука з "Динамо" розрахований до 30 червня 2023 року.

У сезоні-2021/22 Сидорчук відіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами і двома асистами. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 5 млн євро.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Аль-Айн" під керівництвом Сергія Реброва виграв чемпіонат країни і Кубкок ліги ОАЕ.

Сергій Сидорчук: кар'єра