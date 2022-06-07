Сергій Сидорчук розповів про атмосферу в роздягальні після прикрої поразки в Кардіффі.

Футболіст київського "Динамо" і збірної України Сергій Сидорчук розповів про те, як національна команда переживала поразку від Уельсу у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

За словами півзахисника, він ніколи не забуде атмосферу в роздягальні в Кардіффі, де панувала гробова тиша після гри. Сидорчук також зазначив, що в роздягальню українців увійшов Аарон Ремзі і подякував кожному.

Також Сидорчук додав, що йому шкода, що збірній не вдалося завоювати право зіграти на ЧС-2022 для українців.

"Роздягальню в Кардіффі ніколи не забуду... 20 хвилин після матчу ми просто сиділи в тиші. Ще дві години тому до мрії залишався один крок, а зараз її навіть немає на горизонті. Важко, бо розумієш, що мрія була не тільки твоя, а й мільйонів людей.

Наші вболівальники найкращі. Спасибі кожному. Але також хочу подякувати вболівальникам з Шотландії та Уельсу. Я не пам'ятаю, коли ще не наші трибуни так гаряче нас підтримували.

Також хочу подякувати суперникам. Особливо Аарону Ремзі, який зайшов після матчу в роздягальню і підійшов до кожного. Знаю, що мрія не зникла. У неї просто нові часові рамки. Головна перемога країни чекає нас попереду. Слава Україні!", - написав Сидорчук в Instagram.

Додамо, що 1 червня "синьо-жовті" в рамках відбору на ЧС-2022 зіграли проти збірної Шотландії. Національна команда здобула впевнену перемогу з рахунком 1:3. Голами відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.

Нагадаємо, в наступному матчі Україна 8 червня зіграє проти Ірландії в рамках нового сезону Ліги націй.

Уельс - Україна: підсумки поєдинку