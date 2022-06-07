Футболіст київського "Динамо" і збірної України Сергій Сидорчук розповів про те, як національна команда переживала поразку від Уельсу у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.
За словами півзахисника, він ніколи не забуде атмосферу в роздягальні в Кардіффі, де панувала гробова тиша після гри. Сидорчук також зазначив, що в роздягальню українців увійшов Аарон Ремзі і подякував кожному.
Також Сидорчук додав, що йому шкода, що збірній не вдалося завоювати право зіграти на ЧС-2022 для українців.
"Роздягальню в Кардіффі ніколи не забуду... 20 хвилин після матчу ми просто сиділи в тиші. Ще дві години тому до мрії залишався один крок, а зараз її навіть немає на горизонті. Важко, бо розумієш, що мрія була не тільки твоя, а й мільйонів людей.
Наші вболівальники найкращі. Спасибі кожному. Але також хочу подякувати вболівальникам з Шотландії та Уельсу. Я не пам'ятаю, коли ще не наші трибуни так гаряче нас підтримували.
Також хочу подякувати суперникам. Особливо Аарону Ремзі, який зайшов після матчу в роздягальню і підійшов до кожного. Знаю, що мрія не зникла. У неї просто нові часові рамки. Головна перемога країни чекає нас попереду. Слава Україні!", - написав Сидорчук в Instagram.
Додамо, що 1 червня "синьо-жовті" в рамках відбору на ЧС-2022 зіграли проти збірної Шотландії. Національна команда здобула впевнену перемогу з рахунком 1:3. Голами відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.
Нагадаємо, в наступному матчі Україна 8 червня зіграє проти Ірландії в рамках нового сезону Ліги націй.
Уельс - Україна: підсумки поєдинку
- Україна була на чемпіонатах світу лише одного разу в історії - в 2006 році.
- Уельс вдруге у своїй історії вийшов у фінальну частину чемпіонату світу з футболу. У перший раз їм це вдалося в 1958 році.
- Українська збірна завдала 24 удари по воротах, з яких 9 – в отвір воріт. Всього було 43 атаки. Господарі завдали 9 ударів, двічі влучили в отвір. Команда провела 28 атак.
- Для Петракова це була дев'ята гра на посаді тренера національної збірної. Вперше він зазнав поразки. До цього було три перемоги і п'ять нічиїх. Також це перша зустріч, в якій Україна не забила гол за Петракова.
- Збірна України ніколи не виходила на мундіаль через стикові матчі. Це вже вп'яте у своїй історії Україна не може подолати сито плей-офф відбору до ЧС.