У середу, 8 червня, національна збірна України, яка після поразки від Уельсу не змогла вийти на ЧС-2022, проведе перший поєдинок в рамках третього сезону Ліги націй УЄФА.
Команда Олександра Петракова зіграє в Дубліні на "Авіва Стедіум" проти збірної Ірландії. Матч судитиме бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з Філіпом Гловою.
Ірландія - Україна: букмекери зробили прогноз на поєдинок Ліги націй
Раніше суперники між собою не зустрічалися ні в офіційних, ні в товариських матчах, так що Ірландія стане 72-м суперником "синьо-жовтих" за час незалежності України.
Для нашої команди майбутній поєдинок стане стартовим у нинішньому розіграші Ліги націй. Матч 1-го туру нашої збірної проти шотландців був перенесений на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" в червні, який був змінений через війну, яку розв'язала РФ.
Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1. 5 червня підопічні Олександра Петракова поступилися команді Уельсу з рахунком 1:0 в Кардіффі.
Підопічні Стівена Кенні в першому турі Ліги націй сенсаційно програли на виїзді Вірменії з рахунком 0:1.
Ірландія - Україна: де дивитися матч
У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" і " Індиго TV".
Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.
Додамо, що після візиту в Дублін наша команда проведе ще два номінально домашніх матчі в польській Лодзі - 11 червня проти Вірменії і 14-го проти тієї ж Ірландії.
Збірна України в Лізі націй
- У першому розіграші Ліги націй (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією і Словаччиною.
- У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в Дивізіон в через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.
- Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.
- У цьому сезоні Ліги націй Україна виступає в групі 1 з Ірландією, Шотландією та Вірменією. Переможець цієї групи підніметься в Лігу А, а аутсайдер перейде в Лігу С.