Збірна України зіграє свій перший матч у третьому сезоні Ліги націй.

У середу, 8 червня, національна збірна України, яка після поразки від Уельсу не змогла вийти на ЧС-2022, проведе перший поєдинок в рамках третього сезону Ліги націй УЄФА.

Команда Олександра Петракова зіграє в Дубліні на "Авіва Стедіум" проти збірної Ірландії. Матч судитиме бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з Філіпом Гловою.

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Раніше суперники між собою не зустрічалися ні в офіційних, ні в товариських матчах, так що Ірландія стане 72-м суперником "синьо-жовтих" за час незалежності України.

Для нашої команди майбутній поєдинок стане стартовим у нинішньому розіграші Ліги націй. Матч 1-го туру нашої збірної проти шотландців був перенесений на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" в червні, який був змінений через війну, яку розв'язала РФ.

Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1. 5 червня підопічні Олександра Петракова поступилися команді Уельсу з рахунком 1:0 в Кардіффі.

Підопічні Стівена Кенні в першому турі Ліги націй сенсаційно програли на виїзді Вірменії з рахунком 0:1.

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У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" і " Індиго TV".

Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

Додамо, що після візиту в Дублін наша команда проведе ще два номінально домашніх матчі в польській Лодзі - 11 червня проти Вірменії і 14-го проти тієї ж Ірландії.

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