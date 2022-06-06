Фаворитами поєдинку експерти вважають збірну Ірландії.

У середу, 8 червня, в рамках першого туру групового етапу Ліги націй зустрінуться національні збірні Ірландії та України. Зустріч пройде на стадіоні "Авіва" в Дубліні.

Матч судитиме бригаді арбітрів зі Словаччини на чолі з Філіпом Гловою. Йому асистуватимуть: Даніель Полачек і Адам Еккель. Обов'язки четвертого рефері виконає Міхал Оценаш.

Збірна Ірландії вже провела першу зустріч у цьому розіграші Ліги націй. 4 червня команда Стівена Кенні несподівано поступилася збірній Вірменії з рахунком 1:0 на виїзді.

Для "синьо-жовтих" це буде вже третя офіційна гра в цьому місяці, але перша в третьому за рахунком розіграші Ліги націй.

Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1. 5 червня підопічні Олександра Петракова у фінальному матчі за вихід на чемпіонат світу-2022 поступилися команді Уельсу з рахунком 1:0 в Кардіффі.

Після матчу проти Уельсу тренер збірної України заявив, що планує провести ротацію складу і на матч проти Ірландії вийдуть ті футболісти, які не грали в іграх відбору на мундіаль.

Ірландія - Україна: прогнози букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Стівена Кенні. На перемогу збірної Ірландії приймають ставки з коефіцієнтом 2.41. Успіх "синьо-жовтих" оцінюють в 3.30. Нічийний результат зустрічі в основний час - 3.15.

Букмекери вважають, що матч Ірландія - Україна вийде не надто результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 2.29, а тотал менше 2.5 м'яча - за 1.7. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.35. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.42.

Нагадаємо, далі за розкладом в України в Лізі націй два домашніх матчі проти Вірменії і гра у відповідь з Ірландією.

Після двох домашніх протистоянь Україну чекають виїзні матчі з Шотландією та Вірменією. Завершуватиметься кампанія Ліги націй у вересні поєдинком проти шотландців номінально вдома.

Збірна України в Лізі націй