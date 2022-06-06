У середу, 8 червня, в рамках першого туру групового етапу Ліги націй зустрінуться національні збірні Ірландії та України. Зустріч пройде на стадіоні "Авіва" в Дубліні.
Матч судитиме бригаді арбітрів зі Словаччини на чолі з Філіпом Гловою. Йому асистуватимуть: Даніель Полачек і Адам Еккель. Обов'язки четвертого рефері виконає Міхал Оценаш.
Збірна Ірландії вже провела першу зустріч у цьому розіграші Ліги націй. 4 червня команда Стівена Кенні несподівано поступилася збірній Вірменії з рахунком 1:0 на виїзді.
Для "синьо-жовтих" це буде вже третя офіційна гра в цьому місяці, але перша в третьому за рахунком розіграші Ліги націй.
Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1. 5 червня підопічні Олександра Петракова у фінальному матчі за вихід на чемпіонат світу-2022 поступилися команді Уельсу з рахунком 1:0 в Кардіффі.
Після матчу проти Уельсу тренер збірної України заявив, що планує провести ротацію складу і на матч проти Ірландії вийдуть ті футболісти, які не грали в іграх відбору на мундіаль.
Ірландія - Україна: прогнози букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Стівена Кенні. На перемогу збірної Ірландії приймають ставки з коефіцієнтом 2.41. Успіх "синьо-жовтих" оцінюють в 3.30. Нічийний результат зустрічі в основний час - 3.15.
Букмекери вважають, що матч Ірландія - Україна вийде не надто результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 2.29, а тотал менше 2.5 м'яча - за 1.7. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.35. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.42.
Нагадаємо, далі за розкладом в України в Лізі націй два домашніх матчі проти Вірменії і гра у відповідь з Ірландією.
Після двох домашніх протистоянь Україну чекають виїзні матчі з Шотландією та Вірменією. Завершуватиметься кампанія Ліги націй у вересні поєдинком проти шотландців номінально вдома.
Збірна України в Лізі націй
- У першому розіграші Ліги націй (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією і Словаччиною.
- У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в Дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.
- Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.
- У цьому сезоні Ліги націй Україна виступає в групі 1 з Ірландією, Шотландією та Вірменією. Переможець цієї групи підніметься в Лігу А, а аутсайдер перейде в Лігу С.