Підопічні Олександра Петракова зіграють домашні ігри проти Вірменії та Ірландії в Польщі.

У червні національна збірна України з футболу повинна зіграти два домашніх матчі Ліги націй. Суперниками команди Олександра Петракова будуть збірні Вірменії та Ірландії відповідно.

Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті повідомила, що обидва матчі пройдуть у польському місті Лодзь на Муніципальному стадіоні ЛСК. Ця арена вміщує 5700 глядачів.

Варто відзначити, що саме в Лодзі (правда, на іншому стадіоні) збірна України U-19 під керівництвом Олександра Петракова перемогла юнацьку збірну Південної Кореї з рахунком 3:1 у фіналі чемпіонату світу з футболу 2019 року.

Збірна України: матчі Ліги націй

Свій шлях у новому сезоні Ліги націй збірна України розпочне з виїзного поєдинку проти збірної Ірландії в Дубліні. Гра пройде на стадіоні "Авіва" 8 червня. Далі за розкладом в України два домашніх матчі проти Вірменії і гра у відповідь з Ірландією.

Після двох домашніх протистоянь Україну чекають виїзні матчі з Шотландією та Вірменією. Завершуватиметься кампанія Ліги націй у вересні поєдинком проти шотландців номінально вдома.

Переможець групи підніметься в Лігу А, а аутсайдер перейде в Лігу С.

Нагадаємо, 1 червня збірна України зіграє поєдинок плей-офф відбору на ЧС-2022 проти національної команди Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Збірна України під керівництвом Олександра Петракова вже почала підготовку до червневих офіційних матчів. Напередодні, 11 травня, "синьо-жовті" зіграли контрольний поєдинок проти німецької "Боруссії" Менхенгладбах. Гра завершилася тріумфом українців.

Наступні свої ігри збірна України зіграє 17 травня проти італійського клубу "Емполі" і 18 травня проти хорватської "Рієки".

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