Перемогу команді Петракова принесли голи дебютантів Мудрика і Піхальонка.

У середу, 11 травня, збірна України з футболу в рамках підготовки до плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 зіграла товариський матч з "Боруссією" Менхенгладбах. Поєдинок завершився тріумфом команди Олександра Петракова з рахунком 2:1.

На 9-й хвилині Мудрик здійснив забіг з центру поля, а Шапаренко, який побачив це, віддав точний пас на вінгера "Шахтаря". Михайло до м'яча встиг швидше Зоммера, обіграв воротаря і закотив м'яч у порожні ворота.

Україна святкувала не дуже довго, вже через п'ять хвилин грубу помилку допустив Юхим Конопля, через яку Носс вийшов на хорошу позицію і реалізував свій шанс.

У другому таймі "синьо-жовті" мали кілька відмінних моментів, але забили не з найочевиднішого. Піхальонок - ще один дебютант збірної - отримав м'яч біля штрафного майданчика і пробив по воротах. М'яч пройшов між ніг супернику і повз воротаря.

Україна - Боруссія М - 2:1

Голи: Мудрик, 9, Пихальонок, 82 - Носс, 14

Україна: Бущан (Різник, 46), Конопля (Попов, 46), Забарний, Матвієнко, Караваєв, Степаненко (Піхальонок, 75), Сидорчук, Шапаренко (Сирота, 79), Буяльський (Бондар, 46), Мудрик (Булеца, 70), Бесєдін (Гармаш, 70)

Боруссія М (перший тайм): Соммер, Фрідріх, Херрманн, Штіндль, Плеа, Хофманн, Гінтер, Скаллі, Елведі, Носс, Рейтс

Боруссія М (другий тайм): Сіппель, Ляйнер, Бенсебаїні, Ельведі (Мюсель, 69), Гінтер, Нетц, Рейтс, Коні, Нойхаус, Емболо, Беннетс

Огляд матчу:

Слова головного тренера збірної України Олександра Петракова після матчу:

"Перший матч, збірна не грала півроку, я не працював півроку. Півроку не працював, почалася війна. Коли вийшов на поле, то був немов не в своїй тарілці. Але коли гра почалася, то втягнувся. Все добре, непоганий результат. У мене немає питань до хлопців, на цьому етапі молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти".

Петраков також оцінив дебюти Мудрика і Піхальонка, які відзначилися голами.

"Контрольна гра, не потрібно робити таких поспішних висновків. Не потрібно хвалити хлопців. Попереду у нас головна гра. Я ще подумаю, кого виставити на матч з Шотландією. Це контрольний матч, а у офіційних все буде по-іншому. Хлопці забили, я їх похвалив, рухаємося далі", - наводить слова тренера УАФ.

Зазначимо, що автора першого голу збірної України Михайла Мудрика вболівальники в голосуванні обрали найкращим футболістом матчу.

Наступний матч збірна України зіграє 17 травня проти представника Серії А "Емполі".

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