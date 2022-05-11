Поєдинок з "Емполі" запланований на 17 травня.

Визначився ще один суперник національної збірної України в рамках підготовки до ігор плей-офф відбору на ЧС-2022 з футболу.

Як повідомляє УАФ, збірна Україна зіграє проти представника італійської Серії А "Емполі". Матч запланований на 17 травня.

Це означає, що українська збірна проведе два матчі за два дні, тому що на 18 травня офіційно підтверджений поєдинок з хорватською "Рієкою".

Крім того, повідомляється, що між 18 травня і 1 червня, коли пройде зустріч з Шотландією, збірна України хоче провести ще два спаринги.

Відзначимо, що "Емполі" зараз йде на 14-му місці в чемпіонаті Італії з футболу і гарантував собі прописку в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, 11 травня збірна України зіграє проти "Боруссії" Менхенгладбах на стадіоні "Боруссія Парк". Початок гри о 21:45 за київським часом.

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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