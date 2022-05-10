Підопічні Олександра Петракова готуються до важливого матчу відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії.

У середу, 11 травня, національна збірна України проведе перший контрольний поєдинок в рамках тренувального збору напередодні плей-офф відбору на ЧС-2022.

У Німеччині на стадіоні "Боруссія Парк" підопічні Олександра Петракова зіграють проти представника Бундесліги - "Боруссії" Менхенгладбах. Вхід на стадіон для українських уболівальників буде безкоштовним.

Збірна України

Національна збірна України готується до одного з найважливіших етапів у своїй історії. Підготовка головної команди країни проходить в дуже непростих умовах. І хоч сама команда зараз знаходиться далеко від війни, футболістам і тренерському штабу вкрай складно зосередитися тільки на футболі. Тим не менш, на тлі трагічних подій в Україні, вихід національної збірної на ЧС-2022 зміг би стати яскравим спалахом в цей темний і страшний час для українських громадян. Гравці збірної прекрасно це розуміють і будуть робити все, щоб подарувати українцям цю радість.

Свій останній матч збірна України зіграла 16 листопада 2021 року. Тоді підопічні Петракова здобули надважливу перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:0, яка дозволила "синьо-жовтим" закріпитися на другій позиції у своїй непростій групі відбору на Чемпіонат світу.

У листопадовому матчі з Боснією Олександр Петраков пішов на радикальний крок, змінивши тактичну схему. Наставник "синьо-жовтих" відмовився від улюбленої ним гри в три центральні захисники і повернув схему 4-3-3, яку раніше награвав Андрій Шевченко. Як підсумок - два якісних поєдинки проти Боснії та Болгарії, які довели правильність рішення нашого наставника.

Яким буде склад збірної України на матч з "Боруссією" Менхенгладбах?

Поки команда Петракова тренується не в повному складі, оскільки немає наших "легіонерів", які виступають в європейських чемпіонатах.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар" Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (всі - "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (всі - "Шахтар" Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва- "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (всі – "Динамо" Київ), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва – СК "Дніпро-1").

Нападники: Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Артем Бесєдін ("Динамо" Київ).

Представники УПЛ, які прибули на збір національної команди, перебували в різній формі і потрібен час, щоб привести всіх до спільного знаменника. Власне з цієї причини Олександр Петраков і просив УАФ організувати збір якомога раніше. Через війну чемпіонат України був зупинений, багато гравців практично не тренувалися, а футболісти "Шахтаря" і "Динамо" лише недавно почали повноцінний тренувальний процес і встигли зіграти лише по кілька матчів в рамках благодійних турне.

Найбільш проблемною позицією перед грою з "Боруссією" є правий фланг атаки. Андрій Ярмоленко поки дограє сезон в АПЛ, а Циганков травмований. Олексій Гуцуляк також має пошкодження і навряд-чи зможе взяти участь у грі з німецьким колективом, до того ж йому ближче все ж лівий фланг. Ймовірно, на правому фланзі атаки Петраков поставить Караваєва. Позицію правого захисника в такому випадку закриє Юхим Конопля, оскільки Тимчик пропускає збір через травму.

Однак, є варіант, що збірна України зіграє проти "Боруссії" за схемою з трьома центральними захисниками. В такому випадку Караваєв зможе закрити праву бровку.

Орієнтовний склад збірної України: П'ятов, Конопля, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Мудрик, Довбик

Боруссія М - Україна: де дивитися матч

Подивитися першу гру національної команди в 2022 році в прямому ефірі можна буде на телеканалах "Індиго TV" і "Футбол 1", а також на сервісі oll.tv. Крім того, трансляція буде доступна в YouTube на офіційному каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Боруссія М - Україна: прогноз букмекерів на матч

Букмекери вважають українську збірну фаворитом майбутнього поєдинку. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 2,09. Нічия - 4,15. Перемога німецького клубу - 3,50.

Нова форма національної збірної України

Напередодні поєдинку проти "Боруссії" Менхенгладбах президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що для збірної України була розроблена особлива форма з оригінальними елементами.

Перший елемент - унікальне зображення карти з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів. Другий елемент - номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів, які найбільше постраждали від путінської агресії.

"Головна команда України вийде на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-офф ЧС-2022 в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості! Головними складовими нового дизайну форми є напис - "United for Ukraine" і шеврон з графікою платформи U24.

Після матчів частина футболок по одній буде передана кожному зі згаданих на формі населених пунктів для місцевих музеїв. Інша частина лімітованої партії футболок буде виставлена на аукціон, а зібрані кошти передамо платформі "United24",- написав Андрій Павелко в Фейсбуці.

Хто виконає гімн перед грою Боруссія М - Україна

Гімн України перед матчем підопічних Олександра Петракова проти німецької "Боруссії" наживо виконає співачка з Дрогобича, лауреат міжнародних конкурсів Христина Соловій. Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

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