Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про майбутній поєдинок національної команди проти німецького клубу "Боруссія" Менхенгладбах.
Наставник "синьо-жовтих" подякував німцям за гостинність і розповів, в якому стані перебувають його футболісти.
Боруссія М - Україна: анонс матчу
"Не буду говорити свою оцінку формі футболістів, але мені подобається, що ніхто не скиглить. Оціночна форма тут недоречна. Все йде нормально.
У Німеччині нас дуже добре зустріли. Я досвідчений чоловік, бачу, що всі добре до нас ставляться, вітаються, бажають добра.
Ніколи не думав, що буду сидіти в Німеччині, а німці будуть мені бажати добра, вітатися, щастя бажати, а мої "брати" будуть нас вбивати. Всі ставляться добре, дуже дякую.
Вчора розмовляли з Ярмоленко. Все добре, поспілкувалися, посміялися. Андрій буде їхати з Миколенко, а Зінченко вже окремо. Ми кожен день спілкуємося з легіонерами, все добре. 12 травня ми надішлемо офіційні виклики нашим футболістам.
Футболісти чемпіонату Угорщини викликані не будуть, це не секрет. Зараз у нас є 17 польових гравців і грати будуть всі, хто може. Ніяких обмежень в плані замін ми не маємо. Кривцов, Циганков і Гуцуляк завтра точно грати не будуть. Лунін? Нехай це буде інтрига", - сказав Петраков.
Також Петраков зазначив, що німецька команда схожа за стилем на збірну Шотландією і цей спаринг буде корисний для його підопічних.
"Боруссія" схожа схемою, вони грають 3-5-2, десь переходять на 3-4-3. Так само грає збірна Шотландії. Було б добре, якби приїхали легіонери наші, основні гравці. Але зараз це теж дуже важливо. Зіграємося, хлопці все розуміють. Ми їм розповідаємо, як грати, у нас є час. "Боруссія" - дуже хороший суперник, і грають за тією ж схемою, що і шотландці", - зазначив тренер.
Петраков нагадав, що українські вболівальники зможуть відвідати гру з "Боруссією" безкоштовно. Це була ініціатива приймаючої сторони.
"Це було рішення приймаючої сторони. Ірландці теж нададуть дві тисячі безкоштовних квитків для наших уболівальників на матч Ліги націй. Це дуже добре, адже люди їхали з пакетами, нічого не залишилося в країні. Добре, що вони прийдуть, повболівають за своїх хлопців, підтримають. Ми теж дуже вдячні керівництву "Боруссії", головному тренеру, гравцям, що вони погодилися грати з нами цей матч і нам допомогти", - резюмував Петраков.
Поєдинок збірної України проти "Боруссії" Менхенгладбах відбудеться 11 травня на стадіоні "Боруссія Парк". Початок гри о 21:45 за київським часом
Збірна України: офіційні ігри в червні
- 1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.
- Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.