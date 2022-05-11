Олександр Петраков розповів про форму своїх підопічних напередодні першої гри збірної цього року.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про майбутній поєдинок національної команди проти німецького клубу "Боруссія" Менхенгладбах.

Наставник "синьо-жовтих" подякував німцям за гостинність і розповів, в якому стані перебувають його футболісти.

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"Не буду говорити свою оцінку формі футболістів, але мені подобається, що ніхто не скиглить. Оціночна форма тут недоречна. Все йде нормально.

У Німеччині нас дуже добре зустріли. Я досвідчений чоловік, бачу, що всі добре до нас ставляться, вітаються, бажають добра.

Ніколи не думав, що буду сидіти в Німеччині, а німці будуть мені бажати добра, вітатися, щастя бажати, а мої "брати" будуть нас вбивати. Всі ставляться добре, дуже дякую.

Вчора розмовляли з Ярмоленко. Все добре, поспілкувалися, посміялися. Андрій буде їхати з Миколенко, а Зінченко вже окремо. Ми кожен день спілкуємося з легіонерами, все добре. 12 травня ми надішлемо офіційні виклики нашим футболістам.

Футболісти чемпіонату Угорщини викликані не будуть, це не секрет. Зараз у нас є 17 польових гравців і грати будуть всі, хто може. Ніяких обмежень в плані замін ми не маємо. Кривцов, Циганков і Гуцуляк завтра точно грати не будуть. Лунін? Нехай це буде інтрига", - сказав Петраков.

Також Петраков зазначив, що німецька команда схожа за стилем на збірну Шотландією і цей спаринг буде корисний для його підопічних.

"Боруссія" схожа схемою, вони грають 3-5-2, десь переходять на 3-4-3. Так само грає збірна Шотландії. Було б добре, якби приїхали легіонери наші, основні гравці. Але зараз це теж дуже важливо. Зіграємося, хлопці все розуміють. Ми їм розповідаємо, як грати, у нас є час. "Боруссія" - дуже хороший суперник, і грають за тією ж схемою, що і шотландці", - зазначив тренер.

Петраков нагадав, що українські вболівальники зможуть відвідати гру з "Боруссією" безкоштовно. Це була ініціатива приймаючої сторони.

"Це було рішення приймаючої сторони. Ірландці теж нададуть дві тисячі безкоштовних квитків для наших уболівальників на матч Ліги націй. Це дуже добре, адже люди їхали з пакетами, нічого не залишилося в країні. Добре, що вони прийдуть, повболівають за своїх хлопців, підтримають. Ми теж дуже вдячні керівництву "Боруссії", головному тренеру, гравцям, що вони погодилися грати з нами цей матч і нам допомогти", - резюмував Петраков.

Поєдинок збірної України проти "Боруссії" Менхенгладбах відбудеться 11 травня на стадіоні "Боруссія Парк". Початок гри о 21:45 за київським часом

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