Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу (відео)

Це був перший Абсолютний чемпіонат світу.

Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею абсолютного чемпіонату світу: перемогу українка виборола на висоті 1.99 м. Про це пише "Суспільне.Спорт".

Важливо, що останнім міжнародним турніром для спортсменок став абсолютний чемпіонат світу. Участь у ньому взяли й три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Змагання розпочалися з висоти 1.86 м: Левченко підкорила планку з першої спроби, а Геращенко з другої. Тоді як Ярослава Магучіх пропускала стартову планку.

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На висоті 1.91 у сектор вийшли вже усі заявлені атлетки. Магучіх з першої спроби подолала планку, тоді як Ірині Геращенко вдалося це зробити з другого стрибка. А ось Юлія Левченко припинила змагання, припустившись трьох помилок.

Висоту 1.95 м Ірина Геращенко розпочала з помилки, а Ярослава Магучіх знову підкорила висоту з першого стрибка. У підсумку Геращенко припустилася трьох помилок, посівши загальне п'яте місце.

Цікаво, що до наступної висоти вийшли лише дві атлетки - Магучіх та Ніколі Оліслагерс. Українка підкорила планку з другої спроби, а австралійка не змогла перестрибнути планку, завершивши світову першість зі "сріблом".

За перемогу Магучіх отримає одну з найбільших призових виплат - $150 000.

Абсолютний ЧС. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.99 м.

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1.95 м.

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.91 м.

3. Ангеліна Топич (Сербія) - 1.91 м

...

5. Ірина Геращенко (Україна) - 1.91 м.

6. Юлія Левченко (Україна) - 1.86 м.

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