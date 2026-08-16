Магучіх втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

У статусі переможниці українка намагалася підкорити 2.01 м, однак їй не вдалося.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026, а Ірина Геращенко посіла п'яте місце. Про це пише "Суспільне спорт".

Важливо, що у жіночих стрибках у висоту на Євро Магучіх та Геращенко виступили у кваліфікації без помилок, відібравшись у фінал. На чемпіонаті Європи не змагалася Юлія Левченко, яка попри те, що відібралася, не змогла взяти участь через травму.

Змагання у фіналі розпочалося з висоти 1.83 метра, яку взяли усі атлетки, лише Магучіх її пропускала. Для Геращенко планка підкорилася з першої спроби.

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Магучіх не стрибала і наступну висоту 1.88 м, а Геращенко взяла її з другої спроби. Планку не вдалося підкорити чотирьом стрибункам у висоту, серед яких чинна віцечемпіонка Європи Ангеліна Топич.

Цікаво, що на висоті 1.92 м у секторі стартувала Магучіх, підкоривши висоту з першої спроби, натомість Геращенко взяла її з останньої.

На наступну висоту 1.95 м стрибали п'ять атлеток. Суперницями українок стали німкеня Крістіна Гонзель, полька Марія Жодзік та представниця Чорногорії Марія Вукович. З першої спроби її підкорила лише Жодзік, ставши проміжної лідеркою, Магучіх взяла з другої, однак Геращенко не підкорила висоту та посіла п'яте місце.

Крім Геращенко, на наступну висоту не вдалося перейти й Гонзель. На 1.97 м суперниці українки Жодзік та Вукович виконали по три невдалі спроби, а Магучіх взяла її з першої, виборовши "золото". У статусі переможниці українка намагалася підкорити 2.01 м, однак їй не вдалося.

Євро-2026. Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.97 м

2. Марія Жодзік (Польща) - 1.95

3. Марія Вукович (Чорногорія) - 1.95

…

5. Ірина Геращенко (Україна) - 1.92

Зазначимо, що Магучіх втретє поспіль стала чемпіонкою Європи. Натомість Геращенко провела перший топстарт після вагітності. Обидві українки були призерками Євро-2024 - тоді Магучіх здобула перемогу, а Геращенко - "бронзу".

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