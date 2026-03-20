ЧС-2026 з легкої атлетики в приміщенні: Магучіх здобула 'золото', а Левченко - 'срібло'

Легкоатлетка Ярослава Магучіх стала першою українкою в історії з двома золотими нагородами на ЧС-2026 у приміщенні.

Лідерка Збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті світу -2026 в приміщенні. Більше того, "срібло" вперше в кар'єрі на ЧС виборола Юлія Левченко, повідомляє Суспільне Спорт.

Видання повідомило, що українська стрибунка Ярослава Магучіх закінчила змагання з результатом 2.01 м. Вона стала найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу в приміщенні. Зазначається, що досі ніхто не здобував дві золоті медалі та чотири нагороди загалом.

Окрім цього, срібну медаль вперше в кар'єрі на ЧС у приміщенні виборола ще одна легкоатлетка Юлія Левченко.

Видання зазначає, що вперше за 14 років одразу три легкоатлетки розділили одне місце на подіумі чемпіонату світу у приміщенні. Юлія Левченко разом з Ангеліною Топич та Ніколою Оліслагерс стали срібними призерками.

"Також для України це перший подвійний подіум в історії у жіночих стрибках у висоту на ЧС у приміщенні", - зазначає видання.

Примітно, що Ярослава Магучіх стала першою українкою в історії з двома золотими нагородами на ЧС-2026 у приміщенні. До цього вона ділила рекорд з Наталією Добринською, Олександром Багачем та Юрієм Білоногом.

Легкоатлетка стала найтитулованішою українкою на чемпіонатах світу у приміщенні – здобула четверту медаль. Видання зазначило, що Магучіх вигравала нагороди всіх ґатунків: "золото" (2022 рік), "срібло" (2024-й) та "бронзу" (2025-й).

Більше того, спортсменка здобула ювілейну, 10-ту золоту медаль для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Юлія Левченко вперше в кар'єрі здобула нагороду ЧС з легкої атлетики у приміщенні. Свій найкращий результат до цього легкоатлетка показала в 2018 році, посівши п'яте місце.

Магучіх та Левченко: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що тренерка Тетяна Степанова розповіла в інтерв'ю, що в травні 2025 року на змаганнях у Досі українську спортсменку Ярославу Магучіх намагалися переконати виступати за збірну Катару. За словами Степанової, представники катарської збірної з легкої атлетики пропонували Магучих "стільки грошей, скільки вона забажає". Більше того, це не єдина пропозиція, яку отримувала спортсменка та її тренерка.

Також ми писали, що Магучіх вперше за два роки не змогла виграти Діамантову лігу, але посіла друге місце. Примітно, що її серія перемог тривала 10 етапів, з липня 2023 року. Ще одна українська легкоатлетка Юлія Левченко посіла четверте місце, розділивши його з трьома іншими спортсменками.

