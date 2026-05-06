ПСЖ, де грає Забарний, вирішив підписати російського півзахисника

Французький футбольний клуб ПСЖ вирішив підсилити лінію півзахисту і оформити трансфер російського футболіста Алєксєя Батракова, який грає за московський клуб "Локомотив". За цей клуб уже виступає захисник збірної України Ілля Забарний.

Як повідомляє Sport.ua, спортивний директор паризького клубу Луїш Кампуш має намір відвідати столицю Росії, аби провести перемовини про перехід 20-річного півзахисника. Візит відбудеться після завершення виступів ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Зазначається, що Батраков провів 35 матчів у складі московської команди, в яких забив 17 голів та віддав 12 асистів. Трансферна вартість півзахисника становить 25 мільйонів євро.

Водночас у складі ПСЖ вже виступає російський голкіпер Матвєй Сафонов.

Українець і росіянин у ПСЖ

Як повідомлялося, раніше Забарний зазначав, що росіяни - це "агресори, які марно намагаються знищити українську свободу і незалежність", і що він не підтримує "жодних стосунків із жодним росіянином".

Футболіст також підкреслив, що повністю підтримує повну ізоляцію російського футболу по всьому світу до моменту, поки не закінчиться війна.

Згодом журналіст та коментатор Роберто Моралес висловив думку, що ПСЖ не прощатиметься з Сафоновим через присутність в команді Забарного.

Коментатор додав, що свого часу паризький клуб придбав Сафонова, розраховуючи на нього, як на другого воротаря в команді, а Забарний мав бути готовий до цього під час переходу до ПСЖ.

