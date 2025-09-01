Український захисник розповів про ситуацію, що склалася.

Український захисник Ілля Забарний змушений взаємодіяти з росіянином-одноклубником Матвієм Сафоновим на професійному рівні, продовжуючи виконувати свої зобов'язання перед "ПСЖ".

"У мене є чітка громадянська позиція: у моїй країні четвертий рік триває повномасштабна війна. Росіяни - агресори, які марно намагаються знищити українську свободу і незалежність. Війна триває, я не підтримую жодних стосунків із жодним росіянином", - заявив він у коментарі для YouTube-каналу "Футбол 360".

Також Забарний підкреслив, що повністю підтримує повну ізоляцію російського футболу по всьому світу до моменту, поки не закінчиться війна.

"Хочу подякувати ПСЖ, одному з найкращих клубів світу, за можливість представляти свою країну на міжнародній арені і грати на найвищому рівні", - зазначив спортсмен.

Раніше УНІАН повідомляв, що ПСЖ вдалося "подружити" українського центрбека і російського воротаря. "Вони вже хороші друзі в паризькій роздягальні. Вони летіли пліч-о-пліч у літаку на фінал Суперкубка УЄФА", - написало одне зі спортивних видань.

Крім того, ми розповідали про те, як пройшов перший матч Забарного в основному складі. За словами головного тренера паризького клубу, українець вписується в той стиль гри, який йому подобається.

