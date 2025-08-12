Ілля Забарний вперше прокоментував перехід до ПСЖ

Він назвав трансфер до паризького клубу найкращим вибором з усіх можливих.

Футболіст збірної України Ілля Забарний прокоментував свій трансфер з англійського "Борнмута" до французького "Парі Сен-Жермен" – чинного переможця чемпіонату Франції та Ліги чемпіонів. Як пише Дзеркало тижня, він дав перше інтерв'ю пресслужбі клубу.

Свій перехід до парижан він назвав неймовірним.

"Для мене ПСЖ є найкращим клубом і найкращим проєктом у світі. Це був найкращий вибір з усіх можливих. Я тут, щоб віддати все на полі. Відчував, що на мене дуже чекають. Це сильна мотивація, щоб якомога швидше приєднатися до команди. У підсумку все вийшло. Для мене це новий і приголомшливий досвід. Вважаю, що це правильне рішення", - сказав він.

Відео дня

Він додав, що зустріч з командою та тренером ще попереду. Нагадав, що з головним тренером зустрічався, коли він очолював збірну Іспанії. Тоді Забарний грав за Україну і українська збірна перемогла іспанців з рахунком 1:0.

"Я бачив його енергетику, мені це подобається. Я також буду проявляти пристрасть у грі. Мені подобається тактика команди, я закохався в стиль ПСЖ, коли дивився їхні матчі. Добре, що я тут", — сказав Забарний.

Більше про трансфер Забарного

Нагадаємо, що ПСЖ заплатив "Борнмуту" за українця 63 мільйони євро без урахування бонусів. Захисник підписав контракт до 2030 року і виступатиме під шостим номером.

Таким чином, Ілля Забарний став другим найдорожчим футболістом в історії українського футболу. Його випередив лише Михайло Мудрик із "Челсі".

Вас також можуть зацікавити новини: