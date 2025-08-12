Трансфер Забарного з "Борнмута" в "Парі Сен-Жермен" обійшовся парижанам у 63 мільйони євро.

Захисник Ілля Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії після трансферу з "Борнмута" до "Парі Сен-Жермен". Його випередив лише Михайло Мудрик із "Челсі".

За даними платформи Transfermarkt, трансфер Забарного з "Борнмута" в "Парі Сен-Жермен" обійшовся парижанам у 63 мільйони євро без урахування бонусів. Він уклав контракт терміном на п'ять сезонів - до 2030 року.

Уперше Забарний потрапив у десятку найдорожчих українських футболістів після переходу з київського "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн євро.

ТОП-5 найдорожчих українських футболістів в історії:

Михайло Мудрик - 70 млн євро ("Шахтар" - "Челсі") Ілля Забарний - 63 млн євро ("Борнмут" - ПСЖ) Андрій Шевченко - 43,88 млн євро ("Мілан" - "Челсі") Олександр Зінченко - 35 млн євро ("Манчестер Сіті" - "Арсенал") Артем Довбик - 30,5 млн євро ("Жирона" - "Рома")

Інші новини футболу

Раніше знаменитий футболіст Кріштіану Роналду освідчився своїй дівчині Джорджині Родрігес. Пара разом уже доволі давно і виховує кількох дітей.

Крім того, у The Independent назвали головних претендентів на "Золотий м'яч" у 2025 році. Зокрема, за нагороду боротимуться французький футболіст Усман Дембеле з "Парі Сен-Жермен" і 17-річний Ламін Ямал з "Барселони".

