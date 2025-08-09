Багато хто віддає перевагу Дембеле, але перемогти можуть ще кілька футболістів.

Новий футбольний сезон уже не за горами, а це означає, що і до церемонії вручення "Золотого м'яча-2025" залишилося зовсім небагато. Нагороду отримає найкращий гравець сезону 2024/25, і, на відміну від минулих років, футболісти не зможуть використовувати перші місяці наступного сезону, щоб потрапити до числа претендентів. Основна увага - на нападнику "ПСЖ".

Хоча перша в історії перемога "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів може зіграти вирішальну роль для таких гравців, як Усман Дембеле, нинішнього літа клубний чемпіонат світу після вражаючої перемоги "Челсі" може вивести в перегони й несподівані імена, пише The Independent.

При цьому результативні виступи Ламіна Ямала і Мохамеда Салаха залишають шанс, що 22 вересня на подіумі опиниться переможець, у якого сезон був не найуспішнішим за трофеями.

Хто головні претенденти

Усман Дембеле - сім років він жив під тиском цінника в 160 мільйонів доларів, заплачених за нього "Барселоною" у 2017-му. На "Камп Ноу" він так і не запалив. Але повернувшись на батьківщину, француз нарешті довів свою цінність.

Минулого сезону він став головним мотором атаки ПСЖ: 35 голів і 16 результативних передач у новій команді Луїса Енріке.

Крім впевненої перемоги в Лізі 1, його голи допомогли ПСЖ вперше в історії виграти Лігу чемпіонів. А це - ключовий фактор у боротьбі за "Золотий м'яч", що робить 27-річного француза головним фаворитом.

Ламін Ямал - нова 17-річна сенсація "Барселони", якому пророкують не один "Золотий м'яч" у майбутньому. Але і в цьому сезоні його не варто списувати з рахунків.

18 голів і 25 передач у всіх турнірах, переможний камбек 4:3 у травневому Ель-Класико, який закрив "Реалу" дорогу до титулу, і блискучий матч у фіналі Кубка Іспанії.

Порівняння з Мессі вже лунають, але Ямал може взяти нагороду на чотири роки раніше, ніж його кумир.

Вітінья - екс-хавбек "Вулверхемптона" став ще одним відкриттям оновленого ПСЖ. 8 голів і 5 передач - скромно за цифрами, але саме його робота в центрі поля запустила атакувальну машину команди.

Крім треблу з першим Кубком чемпіонів для ПСЖ, він допоміг Португалії виграти Лігу націй, що вивело його в топ-5 фаворитів.

Мохамед Салах - лідер "Ліверпуля" провів один із найкращих сезонів в історії АПЛ: 29 голів і 18 передач, повторення рекорду за результативними діями за сезон (47), що раніше вдавалося тільки Ширеру і Коулу.

Хоча Ліга чемпіонів вислизнула, Салах привів "Ліверпуль" до 20-го титулу у вищому дивізіоні Англії. Для гравця, який забиває 20+ голів вісім сезонів поспіль, "Золотий м'яч" здається давно назрілою нагородою.

Рафінья - ще в серпні він не входив у списки претендентів на "Золотий м'яч", але зрештою футболіст завершив сезон із 34 голами і 25 передачами, оформивши з "Барсою" дубль у Ла Лізі та Кубку Іспанії.

У Лізі чемпіонів він став найкращим бомбардиром разом із 13 голами, але поразка в півфіналі від "Інтера" перекреслила шанси на головний трофей Європи.

Також у списку основних претендентів, але з меншою ймовірністю, перебувають Коул Палмер, Фабіан Руїс, Ашраф Хакімі, Нуно Мендеш, Кіліан Мбаппе та Хвіча Кварацхелія.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" - коли відбудеться та інші деталі

69-та церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться в понеділок, 22 вересня 2025 року, в театрі "Театр дю Шатле" в Парижі.

Раніше УНІАН повідомляв, що минулого року нагороду отримав півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. Іншим потенційним переможцем був Вінісіус Джуніор із "Реала". Однак Родрі виграв чемпіонат Європи, Англійську Прем'єр-лігу, а Лігу Чемпіонів сезону 2023/24 перемогти з командою не зміг, закінчивши виступ у чвертьфіналі.

