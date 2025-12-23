Зінченко вперше за два місяці зіграв за 'Ноттінгем Форест' в англійській Прем'єр-лізі

За свій час на полі він здійснив 11 доторків до м'яча та виграв одну повітряну дуель.

Український захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко провів перший за два місяці матч в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє "Суспільне спорт", це сталося у виїзній грі 17-го туру чемпіонату проти "Фулгема".

Зауважується, що останній матч Зінченка в АПЛ був датований 18 жовтня, коли він провів 74 хвилини на полі у грі восьмого туру проти "Челсі" (0:3). Після цього українець зіграв у поєдинку з "Порту" у Лізі Європи (2:0), в якому зазнав пошкодження паху та пропустив сім наступних ігор "Ноттінгема" у всіх турнірах.

Відео дня

"На поле Олександр повернувся на матч шостого туру Ліги Європи з "Утрехтом", в якому провів усі 90 хвилин та допоміг команді здобути перемогу 2:1. Попри це українець залишився у запасі на гру з "Тоттенгемом" у 16-му турі АПЛ", - зазначається у повідомленні.

Водночас матч 17-го туру чемпіонату Англії з "Фулгемом" Зінченко також розпочинав у запасі. Утім, на полі він все ж з'явився - вийшов на заміну на 81-й хвилині вже за рахунку 0:1.

"Єдиний м'яч "Ноттінгем" пропустив з пенальті на 45+5-й хвилині, який "Фулгем" заробив після того, як півзахисник Дуглас Луїз збив з ніг Кевіна ударом по ахілловому сухожиллю", - зауважує "Суспільне".

Так, за час на полі Зінченко здійснив 11 доторків до м'яча, зокрема віддав 9 точних передач, а також виграв одну повітряну дуель. Утім, він не зміг допомогти команді змінити рахунок у грі і матч завершився мінімальною поразкою "Ноттінгема" - 0:1.

Зауважується, що після поразки у 17-му турі АПЛ команда футболіста посідає останнє прохідне місце у боротьбі за збереження прописки в АПЛ - 17-ту сходинку в турнірній таблиці з 18 очками в активі.

Інші новини футболу

Як повідомляв УНІАН, на думку українського футбольного інсайдера Михайла Співаковського, колумбійський вінгер Анхель Торрес може не повернутися до київського "Динамо" після зимової паузи.

Торрес приєднався до команди навесні 2025 року на правах вільного агента. Цього сезону він провів лише два матчі у складі киян. На початку грудня футболіст покинув Україну, вирушивши на лікування до Португалії.

Вас також можуть зацікавити новини: