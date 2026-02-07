Однією з останніх на арену вийшла збірна США, яку публіка зустріла оплесками, але вони швидко змінилися свистом, коли на великому екрані показали Джей Ді Венса.

В Італії відбулася церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор. У ній брали участь гігантські голови з пап'є-маше, виступали Марайя Кері та повітряні акробати.

Основне дійство проходило на міланському стадіоні "Сан-Сіро", а окремі його елементи - в Кортіні, Лівіньо і Предаццо, повідомляє Бі-бі-сі. Відзначається, що на початку церемонії виступили 70 танцюристів з Академії театру Ла Скала. Вони зіграли статуї, що ожили під час церемонії.

Після них на сцену вийшли гігантські голови італійських композиторів Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні та Джоакіно Россіні. Їх на арені змінила співачка Марайя Керрі. Вона виконала знамениту італійську пісню Volare.

Організатори церемонії також вирішили вшанувати пам'ять всесвітньо відомого легендарного італійського дизайнера Джорджіо Армані, який помер у вересні 2025 року. Моделі рядами пройшли в одязі кольорів італійського прапора, а сам прапор піднявся над стадіоном під національний гімн.

Після цього розпочався парад спортивних делегацій від усіх країн-учасниць Олімпіади. Як повідомив кореспондент Бі-бі-сі, глядачі зустріли збірну Данії оплесками.

Але найсильніше підтримували Україну, громадяни якої зараз переживають дуже холодну зиму без опалення через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Журналіст зазначив, що однією з останніх на арену вийшла збірна США. Публіка зустріла її оплесками, але вони швидко змінилися свистом, коли на великому екрані показали віце-президента США Джей Ді Венса.

"Дух Олімпійських ігор – це набагато більше, ніж просто спорт. Це ми самі – і те, що робить нас людьми. У цьому і полягає магія Олімпійських ігор: надихати всіх нас на те, щоб ми разом стали кращими", - сказала президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі у своїй промові на церемонії відкриття.

Після промови Ковентрі знаменитий співак Андреа Бочеллі заспівав Nessun Dorma, і олімпійський вогонь покинув стадіон на шляху до олімпійської чаші в центрі Мілана.

Олімпійські ігри 2026

Українські спортсмени отримали 20 олімпійських ліцензій у п'яти видах спорту.

31 січня стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет допустив до участі в Олімпіаді 20 "нейтральних" спортсменів, які є громадянами РФ і Білорусі. Так, запрошення прийняли 13 російських спортсменів і 7 білоруських.

Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 4 по 22 лютого в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться в 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів.

