Зимова Олімпіада-2026: на які види спорту українці вже здобули ліцензії

За місяць до старту Зимової Олімпіади українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту.

Як зазначає Міністерство молоді та спорту України, вболівати за українських спортсменів на XXV зимових Олімпійських іграх можна буде з 6 по 22 лютого.

"Одразу два італійські міста стануть господарями Білої Олімпіади - Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород. Скі-альпінізм дебютує в олімпійській програмі на Іграх-2026 в Італії", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зауважили, що українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту: біатлон - 10, лижні гонки - 5, гірськолижний спорт - 2, шорт-трек - 2 та фігурне катання - 1.

"Олімпійська кваліфікація триватиме до 18 січня. Тож бажаємо успіху нашим спортсменам у їхній боротьбі за квитки на головні старти чотириріччя!", - наголосили у Мінмолодьспорту.

Як повідомлялося, російські спортсмени на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії не зможуть представляти свою країну, навіть якщо до того часу буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі наголосила, що на цьому етапі вже ніщо не змінить рішення Комітету, що дозволяє російським спортсменам брати участь у лютневих іграх лише в індивідуальному заліку.

