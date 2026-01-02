Чи повернуть Росію на зимову Олімпіаду, якщо війна закінчиться: у МОК дали чітку відповідь

Раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів до участі в зимовій Олімпіаді 2026 року.

Російські спортсмени на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії не зможуть представляти свою країну, навіть якщо до того часу буде досягнуто мирної угоди з Україною. Як передає Reuters, про це заявила президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Вона наголосила, що на цьому етапі ніщо не змінить рішення Комітету, що дозволяє російським спортсменам брати участь у лютневих іграх тільки в індивідуальному заліку.

Ковентрі також заявила, що проведення Олімпійських ігор у кількох містах, як це робить Італія, стане "новою нормою", а ігри в Мілані та Кортіні послужать корисним орієнтиром на майбутнє.

Зимова Олімпіада-2026 - новини

Як відомо, 25-ті зимові Олімпійські ігри відбудуться в Італії (Мілан і Кортіна-д'Ампеццо) з 6 по 22 лютого.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів до участі в зимовій Олімпіаді 2026 року. Вони виступатимуть в індивідуальному заліку, без національного прапора або гімну.

У Національному олімпійському комітеті України повідомили, що українські атлети вже мають чіткі інструкції щодо того, як їм слід поводитися, якщо на турнірі вони перетинатимуться з представниками РФ і Білорусі.

"Ми не вітаємося, ми не тиснемо руки, ми не стоїмо на п'єдесталі разом, ми не спілкуємося. Тобто все це вже відпрацьовано і вже доведено до команд, і всі спортсмени обізнані", - сказав президент НОК Вадим Гутцайт.

