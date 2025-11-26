Цього разу вогонь для зимових Олімпійських ігор у Мілані запалили в скромній обстановці.

У закритому приміщенні в Стародавній Олімпії запалили факел зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Як пише Reuters, традиційну церемонію, яку зазвичай проводять на стадіоні, де Ігри зародилися в Стародавній Греції, за участю актрис у ролі жриць, що запалюють вогонь від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала, було скасовано заздалегідь через попередження про сильний дощ.

Замість шикарної вистави, співробітники археологічного музею Олімпії провели скромний захід, де показали відеозапис запалювання вогню під час репетиції два дні тому на стародавньому стадіоні, після чого вогонь внесли до музею для запалення.

"Минуле і сьогодення дійсно зливаються воєдино. Сьогоднішня церемонія нагадує нам про те, що символізують Олімпійські ігри: об'єднання людей у мирному змаганні, дружбі та повазі", - прокоментувала президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

Естафета олімпійського вогню

Першим факелоносцем, який відправився з музею, був грецький веслувальник Петрос Гайдатзіс. Незабаром до нього приєдналася багаторазова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів з Італії Стефанія Бельмондо, яка пройде з ним на одному етапі естафети.

Після тижневої грецької естафети вогонь передадуть організаторам Італійських ігор 4 грудня в Афінах, після чого він вирушить до Італії, де розпочнеться внутрішня естафета.

Факел пронесеться через 60 італійських міст і 300 населених пунктів, а загалом його пронесуть 10 001 факелоносець. 26 січня він буде в Кортіна-д'Ампеццо - рівно через 70 років після церемонії відкриття Ігор 1956 року на тій самій арені.

Італійська естафета пройде такими визначними пам'ятками, як Колізей і Гранд-канал, із зупинками в південних містах, як-от Палермо і Неаполь, щоб пожвавити регіони, де зимові види спорту не такі популярні.

Дорога завершиться в Мілані, де ввечері 6 лютого естафета пройде стадіоном "Сан-Сіро" для церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор.

Італія та Олімпійські ігри

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри відбудуться в містах Мілан і Кортіна д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

Заявку на проведення Олімпіади-2026 Італія подавала в березні 2018 року. У ній брали участь два міста - Турин і Мілан.

Місце проведення Олімпіади-2026 стало відомо у вересні 2019 року.

Востаннє Олімпіада проходила в Італії 2006 року. Тоді Ігри приймав Турин.

7 жовтня Італія запропонувала оголосити "перемир'я у всіх війнах" на час зимової Олімпіади.

А 29 жовтня в Києві дали старт відліку 100 днів до початку XXV зимових Олімпійських ігор і презентували офіційну форму збірної України.

