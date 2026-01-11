Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA в Окленді

Це 19-й титул у кар'єрі спортсменки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 250, який відбувся у новозеландському Окленді. У фіналі українці вдалося здолати китайську спортсменку Ван Сіньюй. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Світоліна перемогла Сіньюй у двох сетах. Перша партія закінчилася на користь українки з рахунком 6:3 у результаті брейку у шостому геймі. Водночас другий сет перейшов у тайбрейк, але Еліна все одно змогла перемогти.

"Для Світоліної це 19-й титул WTA у кар'єрі. І перший з квітня 2025 року, коли вона стала переможницею змагань у Руані", - зазначили у виданні.

За словами журналістів, фінал в Окленді був 23-м у карʼєрі Світоліної, серед яких лише чотири для неї виявилися невдалими. Відомо, що один з чотирьох програних фіналів стався саме в Окленді у 2024 році від Коко Гофф.

"Світоліна вдруге обіграла Сіньюй. Перша перемога українки відбулася на Вімблдоні у 2024 році - тоді теж зробила це у двох сетах. 12-та перемога Світоліної на турнірах WTA на харді. Ще сім титулів українка здобула на ґрунті. Новий тиждень Світоліна розпочне на 12-й позиції у рейтингу WTA - підніметься на одну сходинку у порівнянні з початком 2026 року", - додали у повідомленні.

Інші новини спорту

Раніше стало відомо, на які види спорту українці вже здобули ліцензії для зимової Олімпіади-2026. Зазначається, що вболівати за українських спортсменів на XXV зимових Олімпійських іграх можна буде з 6 по 22 лютого.

Загалом наші спортсмени вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту: біатлон - 10, лижні гонки - 5, гірськолижний спорт - 2, шорт-трек - 2 та фігурне катання - 1.

"Олімпійська кваліфікація триватиме до 18 січня. Тож бажаємо успіху нашим спортсменам у їхній боротьбі за квитки на головні старти чотириріччя!", - додали у Мінмолодьспорту.

Водночас у МОК відповіли, чи повернуть Росію на зимову Олімпіаду, якщо війна закінчиться. Як зазначила президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі, у 2026 році росіяни не зможуть представляти свою країну, навіть якщо до того часу буде досягнуто мирної угоди з Україною.

За її словами, на цьому етапі ніщо не змінить рішення Комітету, що дозволяє російським спортсменам брати участь у лютневих іграх тільки в індивідуальному заліку.

