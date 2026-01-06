Світоліна розгромно перемогла колишню росіянку на старті турніру в Новій Зеландії

Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин і закінчився за підсумками двох сетів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) успішно стартувала на турнірі WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Вже у першому раунді українка перемогла колишню росіянку Варвару Грачову, яка зараз представляє Францію (№ 75 WTA).

Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин і закінчився за підсумками двох сетів. У першій партії Еліна обіграла суперницю з рахунком 6:3, а в другій – остаточно розгромила екс-росіянку віддавши всього один гейм – 6:1.

Відео дня

Світоліна реалізувала за матч шість брейкпойнтів, тоді як суперниця – обмежилася двома. Суперниця українки також припустилася п'яти подвійних помилок.

Це було їхнє третє очне протистояння і Світоліна вже втретє перемогла Грачову.

Для української тенісистки це був перший одиночний матч у сезоні 2026 року. Її наступною суперницею буде Кеті Бултер, яка у своєму поєдинку першого кола пройшла Юлію Стародубцеву.

Світоліна програла свій парний матч

Українська тенісистка зазнала поразки в першому колі парного розряду, де вона виступала з легендарною Вінус Вільямс.

Матч Світоліної та Вільямс тривав близько півтори години, в результаті вони поступились американо-філіппінській парі Іви Йович та Александри Еали у двох сетах - 6:7(7), 1:6.

Це був перший офіційний поєдинок Еліни у парному розряді за понад чотири роки. Востаннє вона грала в цьому форматі ще на Олімпійських іграх у Токіо в 2021 році.

Нагадаємо, з початку року Еліна Світоліна піднялась на одну позицію в рейтингу WTA та займає наразі 13-те місце. Вона також залишається першою ракеткою Україн серед жінок.

Інші новини спорту - ви могли це пропустити

24 грудня Зеленський підписав указ, яким позбавлено президентської стипендії також чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун, а також її тренерку Олександру Сендзюк. 23-річна спортсменка Лискун родом із тимчасово окупованого Луганська. Вона вирішила отримати громадянство Росії нібито "через проблеми з тренерами". Відомо, що перша її тренерка переїхала до Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: