Зеленський позбавив спортсменку-зрадницю Лискун президентської стипендії

Ця стпендія була призначена у квітні 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун, яка нещодавно змінила українське громадянство на російське. Також стипендії позбавлено тренерку зі стрибків у воду Олександру Сендзюк.

Про це йдеться в указі глави держави №980/2025 від 24 грудня.

"Позбавити Лискун Софію Валеріївну та Сендзюк Олександру Сергіївну стипендій Президента України, призначених Указом Президента України від 8 квітня 2025 року № 221/2025", - йдеться в указі.

Ці стипендії призначалися для видатних, молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

Зрада Софії Лискун: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, на Чемпіонаті Європи-2025 Лискун виборола золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках із 10-метрової вежі.

23-річна спортсменка Лискун є родом із тимчасово окупованого Луганська. За її твердженнями, вона вирішила отримати російський паспорт нібито через "проблеми з тренерами". Вона заявила, що в Україні нібито ігнорували професійні стандарти та критикували її за зв’язки із першою тренеркою, яка перебралася до Москви, а також спілкування з російськими спортсменами.

