Софія Лискун стала чемпіонкою Європи, виступаючи під українським прапором, перш ніж податися в Росію.

У збірній України зі стрибків у воду "шоковані" рішенням чемпіонки Європи Софії Лискун перебратися в Росію і отримати громадянство країни-агресора. Про це спортсмени і тренери заявили в коментарях журналістам.

"Вона завжди спілкувалася російською. Але, знаєте, якихось наративів вона в збірній ніколи не просувала — не говорила, що Росія — клас. Такого я за нею не помічав. (...) Ми всі — і тренерський склад, і спортсмени — були шоковані тим, що вона так вчинила, тим, що вона, можна сказати, зрадила. Скільки їй дала ця країна, скільки їй дали тренери", - розповів лідер збірної Олексій Середа в коментарі "5 каналу".

Головний тренер збірної Ілля Целютін теж каже, що не помічав у дівчини ознак того, що "відбувся злам в її проукраїнській позиції". За його словами у неї ніколи не було проблем із тим, щоб виступати в українській формі. Останні медалі вона завоювала у травні, цього року, тож причин покидати збірну у неї тренер не бачив.

"Я сам з Рубіжного, вивозив своїх батьків під час вторгнення Росії, було повністю знищене моє місто, де народилися мої батьки та я. Це неприйнятно, і бачити таке — це великий шок для мене", — заявив тренер журналістам "Суспільного".

Зрада Софії Лискун: що відомо

Софія Лискун - професійна стрибунка в воду. Виступає за Україну з 2017 року. За цей час взяла участь у двох Олімпіадах, у 2022-му році стала віцечемпіонкою світу, а на кількох чемпіонатах Європи виборола 11 медалей, зокрема, чотири золоті.

Напередодні російська пропаганда поширила відео, на якому 23-річна Лискун присягає на вірність російському паспорту, а також розповідає, як їй було погано в українській збірній.

Відомо, що Лискун є уродженкою окупованого Луганська, але усі останні роки жила на підконтрольній Україні території. Нещодавно вона поїхала до Польщі, начебто, щоб тренуватися, а вже звідти раптово подалася в Росію.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Виконавчого комітету Федерації України зі стрибків у воду, на якому Софію Лискун виключили зі складу національної збірної, а також позбавили всіх звань і нагород.

