Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що хотів би спробувати свої сили в поєдинку за правилами ММА.

Український боксер в інтерв'ю Ring Champs with Ak & Barak розповів, що в UFC зустрівся б із колишнім чемпіоном UFC у двох дивізіонах Джоном Джонсом.

"Думка побитися за правилами ММА відвідувала мене… але, думаю, це погана ідея. З ким би бився з UFC? З Джоном Джонсом", - сказав він.

Цікаво, що Усик вибрав між Джоном Джонсом і Френсісом Нганну.

"Думаю, з Джоном Джонсом. Так. У нього більше навичок", - сказав він.

Також стало відомо, що WBC дозволив Олександру Усику провести добровільний чемпіонський бій із американським спортсменом Деонтеем Вайлдером.

"Вайлдер посідає 8-ме або 9-те місце в рейтингу, тому він має право кинути виклик Олександру Усику, якщо забажає. Усик подав запит про добровільний захист, який було схвалено", - повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Важливо, що Міжнародна федерація боксу (IBF) не матиме заперечень проти чемпіонського бою Усика - про це повідомили в самій організації.

Усик зберігає титули WBC, WBO та IBF, але втратив титул WBO - звільнив його через небажання проводити обов'язковий захист поясу проти претендента Фабіо Вордлі.

