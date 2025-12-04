Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що хотів би спробувати свої сили в поєдинку за правилами ММА.
Український боксер в інтерв'ю Ring Champs with Ak & Barak розповів, що в UFC зустрівся б із колишнім чемпіоном UFC у двох дивізіонах Джоном Джонсом.
"Думка побитися за правилами ММА відвідувала мене… але, думаю, це погана ідея. З ким би бився з UFC? З Джоном Джонсом", - сказав він.
Цікаво, що Усик вибрав між Джоном Джонсом і Френсісом Нганну.
"Думаю, з Джоном Джонсом. Так. У нього більше навичок", - сказав він.
Також стало відомо, що WBC дозволив Олександру Усику провести добровільний чемпіонський бій із американським спортсменом Деонтеем Вайлдером.
"Вайлдер посідає 8-ме або 9-те місце в рейтингу, тому він має право кинути виклик Олександру Усику, якщо забажає. Усик подав запит про добровільний захист, який було схвалено", - повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.
Важливо, що Міжнародна федерація боксу (IBF) не матиме заперечень проти чемпіонського бою Усика - про це повідомили в самій організації.
Олександр Усик - останні новини
Усик зберігає титули WBC, WBO та IBF, але втратив титул WBO - звільнив його через небажання проводити обов'язковий захист поясу проти претендента Фабіо Вордлі.