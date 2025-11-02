За словами військового, він дуже щасливий, що після важкого поранення може стояти на рингу.

В Івано-Франківську відбувся професійний вечір з ММА. В одному з поєдинків виступив український військовий Павло Сівіцький.

Він переміг Івана Сливінського та одразу після успіху звернувся до глядачів, яка зворушила мережу. Павло заявив, що два роки тому навіть не міг ходити через важкі поранення та наголосив, що після бою вирушить до Покровська, за який зараз тривають запеклі бої з російськими окупантами.

"Друзі, дякую всім за увагу! Я дуже щасливий, що сьогодні я тут після дуже важких поранень можу стояти на двох ногах і бити двома руками. Дякую за вашу увагу, оплески. Два роки тому я навіть не міг ходити. Завтра їду до Покровська. Можливо, це мій останній бій. Дякую вам всім за підтримку - це дуже цінно", - наголосив військовий.

Під цим відео користувачі соцмережі Instagram написали багато коментарів та побажали йому удачі та якнайшвидшого повернення з фронту.

"Хай буде не останній бій і все життя попереду!!".

"Найліпші побажання вдачі та повернення додому та до рингу. Слава ЗСУ! Слава Нації!".

"Нехай Боженька Вас оберігає".

"А уявіть, що робиться в нього на серці??? А що відчуває його матір? Бережи, Боже, кожного нашого воїна".

Ситуація у Покровську - останні новини

Раніше колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив, що про відбиття Покровська не йдеться. За його словами, місто вже майже перебуває в оточенні.

"Всі ці дії, які вживаються генеральним штабом, нашими військовослужбовцями, зокрема, ГУР - це, швидше за все, спроба виграти трохи часу для того, щоб дати змогу хлопцям та дівчатам, які перебувають на дні цього мішка, виграти для них трішки часу і допомогти з евакуацією. Щоб вони могли в менш напруженому режимі пересунутися на більш захищені ділянки фронту і не потрапити в оточення, не бути знищеними", - пояснив Ступак.

Водночас колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж оцінив операцію Сил оборони в Покровську. Він зазначив, що Україна посилює цей напрямок, зокрема спецпризначенцями.

"Задіяний 7 десанто-штурмовий корпус. Це базовий підрозділ, який веде роботу із зачистки міста, витісненню ворога в окремих секторах і завданню ударів по окремих угрупуваннях, які намагаються прориватися до міста. Також це сили спецоперацій Міноборони, СБУ, Головного управління розвідки і сам голова Буданов. Тобто, на данний момент ми також задіяли ті підрозділи, які можуть протидіяти диверсійних груп в місті", - підкреслив Маломуж.

