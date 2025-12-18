У Раді назвали розмір таких стипендій.

Президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій спортсменів Сергія Бубку та Яну Клочкову. Про це йдеться у відповідному указі президента №967/2025 від 17 грудня, опублікованому на сайті глави держави.

Цим указом, відповідно до Положення про держстипендії чемпіонам i призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого указом президента від 18 серпня 2004 року № 919/2004 (із наступними змінами), передбачається припинити виплату ряду діячів сфери спорту.

Зокрема, йдеться про припинення виплати Сергію Бубці державної стипендії, призначеної розпорядженням президента від 30 січня 2004 року № 14/2004-рп, та Яні Клочковій - держстипендії, призначеної розпорядженням президента від 15 липня 2009 року № 147/2009-рп.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі Жан Беленюк, народний депутат від "Слуги народу", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, державну стипендію "не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні, - тут, здається, все очевидно". Він написав:

"Можливо, це тонкий державний меседж: Сергію Назаровичу - повертайтесь, вдома краще. Бо стипендія - не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв’язок з країною. А зв’язок на відстані, як відомо, працює погано".

Він також зауважив, що розмір стипендій визначений відповідним положенням та прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, для чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор - це 4 ПМ (у 2025 році - 12 тис. 112 грн, у 2026 році - 13 тис. 312 грн); для срібних призерів - 3,5 ПМ (у 2025 році - 10 тис. 598 грн, у 2026 році - 11 тис. 648 грн); для бронзових призерів - 3 ПМ (у 2025 році - 9 тис. 84 грн, у 2026 році - 9 тис. 984 грн).

Парламентар додав, що така стипендія є пожиттєвою, але діє за умови виконання вимог положення.

Сергій Бубка та Яна Клочкова - як вони зрадили Україну

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій Бубка, який на той час був головою Національного олімпійського комітету, запам'ятався мовчанням. Колишній легкоатлет зник після 24 лютого та не проявляв ініціативи щодо запровадження санкцій проти спортсменів з Росії.

У 2023 році проєкт "Bihus.Info" повідомляв, що декілька донецьких фірм Бубки перереєструвалися у російському державному реєстрі юридичних осіб, а одна з них вже отримала перші підряди від терористів та почала постачати їм пальне.

Згодом у новому розслідуванні "Bihus.Info" зазначалося, що російські компанії, співвласниками яких є Бубка та його брат Василь, через майже два місяці після оприлюднення інформації про співпрацю з окупантами у Донецькій області продовжують укладати нові контракти.

У розслідуванні йшлося, зокрема, про те, що російська фірма Бубок "Монблан", яка на тимчасово окупованих територіях продає росіянам талони на пальне, отримала контракт на забезпечення пальним "Республіканського казначейства ДНР".

Плавчиня Яна Клочкова зникла з інформаційного простору на початку повномасштабного вторгнення. Вона не висловилася про війну в Україні. Український ведучий Слава Дьомін розповів, що Клочкова разом з батьками та сином живе в тимчасово окупованому Росією Криму.

