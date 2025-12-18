Визначились всі клуби, які подолали груповий етап Ліги конференцій.

Відбулися матчі заключного туру цьогорічного розіграшу Ліги конференцій, в рамках якого донецький "Шахтар" зіграв в нічию з хорватською "Рієкою", а київське "Динамо" здобуло перемогу над вірменським клубом "Ноа".

Донецький клуб провів загалом рівну гру без великої кількості моментів і закономірно матч закінчився "сухою" нічиєю 0:0.

Ліга конференцій. Основний раунд. 6-й тур

"Шахтар" - "Рієка" - 0:0

Попередження: Бондар, 51 - Ореч, 55, Радельїч, 72, Ндокіт, 78

"Шахтар" : Фесюн - Педро Енріке, Матвієнко, Бондарь, Вінісіус Тобіас - Назарина - Невертон (Л. Мейрелліш, 84), Марлон Гомес (Лукас, 12), Очеретько, Педріньйо (Криськів, 89) - Егіналду (Ізакі, 89)

"Рієка": Зломіслич - Деветак, Радельїч, Хусич, Ореч (Ласіцкас, 59) - Менало (Богоєвич, 66), Ндокіт (Янкович, 83), Данташ, Віньято (Бутич, 66) - Аду-Аджей, Фрук (Чоп, 83)

Таким чином, "Шахтар" за 6 турів здобув 13 очок, посівши 5-е місце у групі та виборовши путівку до 1/8 Ліги конференцій. Гра відбулася на стадіоні "Міський" імені Генріка Реймана (Краков).

Київське "Динамо" відкрило рахунок у матчі на 27-й хвилині, коли Кабаєв замкнув простріл Волошина. На початку другого тайму перевагу киян подвоїв Пономаренко - молодий форвард з близької відстані переправив м'яч у ворота суперників. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь киян.

Ліга конференцій. Основний раунд. 6-й тур

"Динамо" - "Ноа" - 2:0

Голи: Кабаєв (27), Пономаренко (50)

Попередження: Кабаєв (52), Михавко (54), Пономаренко (67) - Яколіш (45+1)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Захарченко, Тимчик (Караваєв, 8), Шапаренко (Яцик, 64), Михайленко, Піхальонок (Рубчинський, 75), Кабаєв (Редушко, 64), Пономаренко, Волошин (Ярмоленко, 75)

"Ноа": Чанчаревич, Суалехе, Гонсалу Сілва (Мурадян, 66), Сентіні, Таурарінссон (Етекі, 80), Осіма, Елдер Феррейра, Боачі (Манвелян, 88), Айяс (Аванесян, 88), Яколіш (Гргич, 66), Мулахусейнович

В результаті "Динамо" має у своєму активі 6 очок і вилетіло з турніру. Матч відбувся на стадіоні "Люблін Арена" у Польщі.

16 грудня стало відом, що головним тренером ФК "Динамо" (Київ) став Ігор Костюк. За словами президентв клубу Ігоря Суркіса, фахівець "добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди".

