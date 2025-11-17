Титул чемпіона світу за версією WBO українець виборов у вересні 2021 року і відтоді 5 разів захищав звання.

Український боксер Олександр Усик звільнив пояс WBO і втратив статус абсолютного чемпіона світу з боксу. Про це повідомляється на сторінці World Boxing Organization у соцмережі X.

"Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона WBO у важкій вазі. WBO вшановує його історичну кар'єру і називає це поважною паузою, а не прощанням", – йдеться в заяві.

Причина рішення не розголошується. У WBO кажуть, що між представниками організації та українським чемпіоном пройшла розмова, під час якої вони дійшли рішення про звільнення пояса.

Титул чемпіона світу за версією WBO Олександр Усик виборов у бою проти британця Ентоні Джошуа у вересні 2021 року. Відтоді він п'ять разів захищав це звання, і всі протистояння на рингу завершилися перемогою українця. Він бився з Джошуа та провів по два поєдинки з Даніелем Дюбуа та Тайсоном Ф'юрі.

"Суспільне" нагадує, що наступним суперником Олександра Усика мав стати претендент за лінією WBO. Усик мав битися проти новозеландця Джозефа Паркера, але запросив відтермінування поєдинку.

Після цього у Паркера був вихід на ринг проти британця Фабіо Вордлі, де вони змагалися за тимчасовий титул за версією WBO. У тому поєдинку Паркер поступився опоненту.

Планувалося, що зустріч між Усиком та Вордлі має відбутися в першій половині наступного року. Промоутер британського бійця Френк Уоррен казав, що поєдинок мав відбутися орієнтовно в березні.

"Таким чином Фабіо Вордлі, який в поєдинку з Паркером здобув звання тимчасового чемпіона за версією WBO повинен отримати повноцінний титул, а для наступного поєдинку британця буде обрано іншого суперника", – йдеться в матеріалі.

ЗМІ повідомляли, що Василь Ломаченко може повернутися на ринг. Зазначалося, що переговори щодо можливого бою з ним веде колишній чемпіон світу, філіппінець Менні Пакʼяо.

Тим часом Олександр Усик увійшов до пʼятірки найбагатших боксерів усіх часів. Його статки оцінюють у $214 мільйонів.

