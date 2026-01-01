Усик зізнався, скільки боїв проведе до завершення кар'єри

На фанатів боксу очікує ще кілька приголомшливих поєдинків.

Непереможний український боксер Олександр Усик планує провести ще два-три поєдинки до завершення професійної боксерськї кар'єри. Про це український чемпіон світу заявив в коментарі The Ring.

За словами Усика, наразі тривають переговори з американським боксером Деонтеєм Вайлдером щодо чемпіонського бою.

"Я хочу цей бій. Думаю, Деонтей теж. До кінця кар'єри - ще два-три поєдинки", - сказав Олександр.

Відео дня

Інші новини про Олександра Усика

Як писав УНІАН, раніше Олександр Усик заявив, що лише один боксер в історії перевершує його самого та братів Кличків. На його переконання, лише легендарний Мухаммед Алі теоретично міг би здолати українських чемпіонів у їх найкращі часи.

Також ми розповідали, що у жовтні новий президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану зустріч з Олександром Усиком, хоча ініціатива виходила з обох сторін і сам президент хотів особисто познайомитися з боксером та навіть потренуватися з ним. За даними журналістів, рішення було ухвалене після того, як Усик взяв участь у відновленні Музею Романа Шухевича у Львові. Навроцький, відомий своїм різко негативним ставленням до українського повстанського руху 1920-40 років, вирішив, що після цього зустріч з Усиком стане для нього політично ризикованою з іміджевого погляду.

