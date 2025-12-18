Навроцький особисто хотів зустрітися з Усиком і потренуватися з ним.

Президент Польщі Кароль Навроцький скасував зустріч з об'єднаним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком. Причиною став один пост у соціальних мережах, який погано сприйняла канцелярія польського лідера, пише Interia з посиланням на людину з оточення боксера.

За словами співрозмовника видання, у зустрічі були зацікавлені обидві сторони. Вона мала відбутися в жовтні.

"Був запит з боку канцелярії президента про можливість зустрічі, тому що президент любить цей вид спорту. З іншого боку, ми перевірили наш графік і запропонували 2-3 дати, коли Олександр був доступний у Польщі. Зрештою зустріч мала відбутися 23 жовтня", - розповіла людина з оточення Усика.

Він поділився, що Навроцький особисто хотів зустрітися з Усиком і потренуватися з ним. Проте радники президента Польщі передумали, і в підсумку зустріч не відбулася.

Співрозмовник видання заявив у розмові з журналістами, що причиною відмови від зустрічі став пост у соцмережах, який опублікував на початку жовтня мер Львова Андрій Садовий. У цьому пості він розповів, що Олександр Усик долучився до відновлення Музею Романа Шухевича у Львові, а також передав свої боксерські рукавички на благодійний аукціон і пожертвував 100 тисяч гривень.

У виданні зазначили, що Роман Шухевич був ключовою фігурою українського націоналістичного руху XX століття і лідером УПА в 1940-х роках. Ця тема є досить чутливою для польського суспільства.

Ба більше, Садовий опублікував відеозапис, на якому Усик закликав людей долучитися до збору коштів на відновлення Музею Романа Шухевича. Це відео обурило користувачів із Польщі, а також викликало негативну реакцію в радників Навроцького, підкреслила людина з оточення боксера.

"У жовтні в нас мала відбутися зустріч із президентом Каролем Навроцьким, тому що він хотів познайомитися з Усиком і потренуватися з ним. Однак радники президента передумали, і в підсумку зустріч не відбулася, тому що в польських ЗМІ почали з'являтися статті про те, що Олександр підтримує відновлення "музею бандерівців". За цим послідувала лавина і політична плутанина. Зрештою, оточення президента вирішило, що це політичне питання і з погляду іміджу для президента не буде хорошим моментом зустрічатися з ним, і справа затихла", - сказав співрозмовник видання.

Людина з оточення українського боксера додала, що Навроцькому хотіли показати нову дослідницьку лабораторію, збудовану доктором Якубом Хицьким, і те, як проходять посттравматичні обстеження спортсменів.

