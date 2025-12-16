Загарбники скаржаться, що український боєць засуджував їхню війну проти нашої країни й організовував збори коштів на підтримку ЗСУ.

Окупаційна влада в Криму вирішила "націоналізувати" активи, пов'язані з українськими фізичними та юридичними особами. Зокрема, "віджали" майно боксера Олександра Усика.

Так, "держрада" окупованого Криму внесла до переліку "націоналізованого майна" 84 активи, які належать особам, які "співпрацювали з Україною і спрямовували доходи, отримані в Криму, на підтримку українських структур". Про це заявив спікер так званого "регіонального парламенту" Володимир Константинов.

За його словами, Усик "є прихильником нацистської ідеології".

Відео дня

"Він неодноразово засуджував "СВО" (так у РФ називають повномасштабну війну проти України, – ред.) і організовував збори коштів на потреби ЗСУ", – сказав представник окупаційної влади.

Крім того, у Криму "націоналізували" активи політика Ігоря Франчука, який проживає в Україні з 2018 року і обіймає посаду радника віцепрем'єра країни. На території окупованого півострова йому належать компанії ТОВ "Ліласте" і ТОВ "Кримська школа "Тескао"".

Потрапили до списку також ТОВ "Таврида-Плаза", ПАТ "Шахта імені О. Ф. Засядька" (хоча сама шахта розташована в окупованому Донецьку, але в Криму мала санаторій, – ред.) і ТОВ "Елеватор Жовтневе".

Ба більше, окупанти вирішили привласнити майно українських громадян, які захищають нашу країну у війні, розв'язаній Росією. Щодо однієї з осіб в окупованому Криму порушили "справу про держзраду".

Нагадаємо, Олександр Усик народився в Сімферополі, який з 2014 року перебуває під окупацією. Боєць є почесним громадянином міста.

Інші новини боксу

Раніше стало відомо, що ймовірний третій бій між Усиком і переможеним двічі Ф'юрі може зірватися. Причиною у ЗМІ називають позицію дружини британця.

Жінка наполягає на завершенні кар'єри боксера, адже Ф'юрі вже заробив величезні статки і не потребує ризику для здоров'я.

Вас також можуть зацікавити новини: